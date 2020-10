Müllabfuhr im Landkreis wird bestreikt

Im Landkreis Miesbach wird heute die Müllabfuhr bestreikt. Das hat in einigen Gemeinden Auswirkungen auf die Entsorgung.

Landkreis - Nach zwei erfolglosen Verhandlungsrunden mit den öffentlichen Arbeitgebern des Bundes und des Verbands der kommunalen Arbeitgeber ruft die Gewerkschaft ver.di erneut zu Protestaktionen auf. Für Montag, 19. Oktober, plant sie einen bayernweiten Warnstreik, der in diesem Jahr coronabedingt nicht in München und Nürnberg mit zentralen Kundgebungen endet, sondern mit vielen kleinen Kundgebungen in den einzelnen Bezirken. Im Bezirk Rosenheim beteiligen sich am Montag das kommunale Müllentsorgungsunternehmen VIVO und das Krankenhaus Agatharied – Letzteres in Form einer „aktiven Mittagspause“, wie es heißt.

Bei der VIVO hat der Streik zur Folge, dass in Hausham, Irschenberg, Miesbach und Weyarn keine Biotonnen geleert werden. In Waakirchen werden die Papiertonnen nicht geleert. Der Restmüll in Irschenberg und Warngau wird dagegen regulär abgefahren. Da die Touren kurzfristig geändert wurden, könnte es aber passieren, dass diejenigen Tonnen nicht geleert sind, die später als 6 Uhr morgens an die Straße gestellt wurden.

Die VIVO rät der Bevölkerung, die Tonnen in den betroffenen Orten an den Straßen stehen zu lassen. Die Abfuhr wird so zeitnah wie möglich nachgeholt.

sh