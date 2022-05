Verfahren zu Landschaftsschutzgebieten: Grüne fordern Aufklärung vom Landratsamt

Von: Sebastian Grauvogl

Per Verordnung geschützt: die Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Miesbach. Unsere Aufnahme zeigt die Gegend um Wall. © Thomas Plettenberg

Wie geht es weiter mit den Landschaftsschutzgebieten im Landkreis Miesbach? Die Kreistagsfraktion der Grünen hat dazu eine klare Meinung: Sie fordert mehr Transparenz vom Landratsamt.

Landkreis – Verschwundene Originalkarten, ein nicht protokollierter Beschluss: Die jüngere Geschichte der Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Miesbach kann man durchaus als turbulent bezeichnen. Mit dem Ergebnis, dass das Landratsamt die Gültigkeit der Schutzgebiete gefährdet sieht und deshalb ein Verfahren zur rechtlichen Sicherstellung in die Wege geleitet hat (wir berichteten). Die Kreistagsfraktion der Grünen kann diesen Weg nicht nachvollziehen – und fordert nun eine umfangreiche Aufklärung über all die genannten Ereignisse.

Schon bei der Ursache des jüngsten Übels gehen die Auffassungen auseinander. „Nur aufgrund eines fehlerhaften Protokolls wird nicht zwangsläufig eine gesamte Verordnung samt Karten ungültig“, schreiben Fraktionssprecher Thomas Tomaschek und seine Stellvertreterin Cornelia Riepe in einer Pressemitteilung. Folglich bestehe in ihren Augen keine Notwendigkeit für eine Neufassung des entsprechenden Kreistagsbeschlusses aus dem Jahr 2019. Noch zwei andere Fragen werfen die Grünen auf: Wie ist es überhaupt zu diesem Formfehler gekommen? Und wie konnte es eigentlich passieren, dass die Originalkarten aus den 1950er-Jahren sowohl beim Landratsamt wie auch bei der Regierung von Oberbayern verschwinden? „All das muss transparent erforscht werden“, fordert Tomaschek auf Nachfrage unserer Zeitung.

Grüne fordern Transparenz im Verfahren

Mehr Transparenz wünschen sich die Grünen auch im jüngsten Verfahren, mit dem das Landratsamt versucht hat, den 2019 gefassten Beschluss quasi zu rekonstruieren und damit per Beweis wieder rechtssicher zu machen. Wie berichtet, hat die Behörde dazu alle 65 Teilnehmer der damaligen Sitzung angeschrieben und um eine Stellungnahme gebeten. Allerdings ohne Erfolg. Wie die Behörde kürzlich mitgeteilt hat, sei die Beweiserhebung nicht gelungen. Damit müsse der Kreistag erneut über die Schutzgebiete abstimmen.

Die Grünen können weder dieses Ergebnis, noch den Weg dahin nachvollziehen, betonen sie. „Sämtliche uns bekannten Indizien und Unterlagen sprechen dafür, dass eine Abstimmung auch über diesen Passus erfolgt ist.“ Dies hätten die Fraktionsmitglieder in ihren abgegebenen Stellungnahmen auch so erläutert. Unklar ist den Grünen ferner, nach welchen Kriterien entschieden wurde, ob die Beweisführung gelingt oder eben nicht. Einen schriftlichen Fragenkatalog der Fraktion vom 30. März habe das Landratsamt bis heute nicht beantwortet.

Gesprächstermin bei Landrat Olaf von Löwis

Um den Druck zu erhöhen, haben die Grünen nun um einen Termin bei Landrat Olaf von Löwis gebeten – und diesen auch bekommen. Am morgigen Mittwoch werden sich drei Fraktionsmitglieder mit Löwis und der zuständigen Juristin am Landratsamt ihre Sichtweisen austauschen, kündigt Tomaschek an. Und dabei auch hinterlegen, dass bei der erneuten Abstimmung nicht – wie von der Verwaltung empfohlen – die überarbeiteten und damit beispielsweise um das Grundstück des geplanten Vitalresorts am Schliersee erleichterten Karten als Grundlage dienen dürfen. Das Anliegen der Grünen sei klar: Die Landschaftsschutzgebiete müssten im bisherigen Umfang erhalten bleiben. „Eine Änderung darf nur wie bisher in geregeltem Verfahren in besonders begründeten Fällen erfolgen.“

