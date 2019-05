Vermeintlich harmlose Aktion: Miesbacher wegen falschem Foto vor Gericht

Es ist eine vermeintlich harmlose Aktion, wegen der sich ein Miesbacher (32) vor dem Amtsgericht verantworten musste. Er soll ein fremdes Foto in einem Privat-Chat verwendet haben.

Miesbach – Die Anonymität der sozialen Netzwerke brachte einem 32-jährigen Miesbacher jetzt eine Menge Ärger ein. Er musste sich vor dem Amtsgericht in der Kreisstadt verantworten. Dabei warf die Verhandlung mehr Fragen auf, als beantwortet werden konnten. Sie endete letztlich mit einem Freispruch für den 32-Jährigen.

Der Maurer soll im vergangenen Jahr mehrmals eine 28-jährige Eichstätterin per WhatsApp kontaktiert haben. Im Oktober 2018 habe der Angeklagte dann auf Nachfrage ein Bild von sich geschickt. Nur zeigte das Foto nicht den Miesbacher, sondern einen guten Bekannten des Schwiegervaters der 28-Jährigen. Der Bekannte erstattete gemeinsam mit dem Schwiegervater Anzeige – wegen Verletzung des Kunsturhebergesetzes.

Der Angeklagte, der ohne Anwalt erschienen war, bestritt den Vorwurf. Er habe zwar im fraglichen Zeitraum mit

einer Frau via WhatsApp gechattet, könne aber nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich dabei um die 28-Jährige gehandelt habe. Ein Nummernaustausch sei im Februar 2018 über eine Online-Plattform erfolgt.

Richter Walter Leitner sah ein weiteres Problem. Für ihn wirkte es auf den Beweisbildern nicht so, als sei das Bild per WhatsApp verschickt worden. Der Angeklagte bot daraufhin Einsicht in sein Handy an. Minutenlanges Vergleichen von Handy, Beweisbildern und Chat-Plattformen ergab, dass das vorgelegte Foto des Chat-Verlaufs nicht mit den Verläufen des Angeklagten übereinstimmte. „Nicht, dass uns da jemand etwas falsch vorgelegt hat“, kommentierte Leitner verärgert.

Lesen Sie auch: Tierheim kümmert sich um verwahrloste Dogge - jetzt klagen die Besitzer wegen angeblichen Diebstahls

Diesen Verdacht konnte die 28-jährige Zeugin und mutmaßliche Chat-Partnerin nicht widerlegen. Alle alten Chats auf ihrem Handy seien gelöscht, entweder wegen eines Nummernwechsels oder neuer Konten. Das Foto sei ihr zwar per Instagram, nicht per WhatsApp, geschickt worden – in beiden Chats hätte sich der Angeklagte ihr gegenüber aber mit demselben Namen vorgestellt und noch einmal seine Handynummer angegeben. So hätte er dann ermittelt werden können.

Lesen Sie auch: Kinderpornografie: Schlierseer kommt mit Bewährung davon

Trotz der Aussagen des 52-jährigen Schwiegervaters der Zeugin und des 38-jährigen Bekannten, die die Aussage der 28-Jährigen stützten, forderte der Staatsanwalt einen Freispruch. Das Kunsturheberrecht sei nicht verletzt worden, da das Bild nur in einem Privat-Chat verschickt worden war und somit keine Verbreitung im Sinne des Gesetzes vorliege. Außerdem könne dem Angeklagten die Tat nicht sicher nachgewiesen werden.

Lesen Sie auch: Er löste ein Fischsterben in der Mangfall aus - Jetzt fiel das Urteil

Leitner schloss sich dem Antrag des Staatsanwalts an. Zwei Beweisbilder reichten auch aus seiner Sicht für eine Überführung nicht aus. Man könne davon ausgehen, dass ein Unbekannter mit der 28-Jährigen kommuniziert, das öffentlich zugängliche Bild des 38-Jährigen genutzt und einfach die Nummer des Angeklagten angegeben habe. Für Leitner war vollkommen klar: „Natürlich nutzt der dann ein falsches Bild und eine falsche Nummer.“

Tanja Hertl

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / David Ebener