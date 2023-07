Vermeintlicher Einbruch: Miesbacher Shell-Tanke vernebelt

Sieht aus wie ein Brand, ist aber keiner: Wegen eines vermeintlichen Einbruchs löste am Freitagmorgen das Vernebelungssystem im Verkaufsraum der Shell-Tankstelle in Miesbach aus. © Ralf Poeplau

Wegen eines vermeintlichen Einbruchs hat am Freitag das Vernebelungssystem an der Shell-Tankstelle in Miesbach ausgelöst. Passanten hielten das für einen Brand, 46 Feuerwehrler rückten aus.

Miesbach – Bei einer solchen Alarmierung herrscht erstmal Nervosität: „Brand einer Tankstelle.“ Das war die Informationslage, als am Freitag gegen 4.20 Uhr die Feuerwehren Miesbach, Parsberg sowie die Kreisbrandinspektion mit Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG ÖEL) ausrückte. Vor Ort an der Shell-Tankstelle in der Rosenheimer Straße war nach einer Erkundung seitens der Feuerwehrkräfte bald klar, dass keine Gefahr bestand. Kein Feuer. Vielmehr hatte die Alarmanlage einen Einbruchsversuch erkannt. wodurch der Verkaufsraum automatisch vernebelt wurde. Das hatten Passanten als Brand missinterpretiert und einen entsprechenden Notruf abgesetzt, wie der Miesbacher Feuerwehrkommandant Matthias Resch auf Anfrage mitteilt. Die Einsatzkräfte, insgesamt waren 46 vor Ort, bliesen den Kunstnebel mit einem Hochdrucklüfter aus dem Verkaufsraum, und übergaben den Einsatzort der Polizei. Diese geht nicht von einem wirklichen Einbruchsversuch aus, sondern von einem sogenannten Täuschungsalarm, heißt es auf Anfrage. Nach einer halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr vorbei, und eine weitere halbe Stunde ging fürs Aufräumen der Ausrüstung drauf. Die meisten Feuerwehrler, so meint Resch, seien dann direkt in den Tag gestartet.

Einen identischen Vorfall hat es übrigens im März 2021 gegeben – ebenfalls ein Fehlalarm. Im Falle eines wahrhaftigen Brands sollte Resch zufolge das Feuer nicht auf die im Boden lagernde Kraftstoffe übergreifen können. Entsprechende Trennventile sollen das verhindern. Eine Alarmierung „Brand einer Tankstelle“ ist und bleibt aber alles andere als ein Spaß.