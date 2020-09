Verstärkung wegen Corona: Landkreis Miesbach ordert mehr Schulbusse

Gute Nachrichten für alle Schüler: Um das Einhalten des Abstands zu erleichtern, hat das Landratsamt zusätzliche Busse zu den weiterführenden Schulen geordert.

Landkreis – Urlaubsgefühle dürften bei so manchen Schülern wach werden, wenn sie heute erstmals nach den Ferien wieder in den Schulbus steigen. Dann nämlich, wenn sie das Glück haben, von einem komfortablen Reisekreuzer in die Schule kutschiert zu werden. Diese Chance ist in den kommenden Wochen höher als sonst, denn die Regionalverkehr Oberbayern (RVO) GmbH setzt wegen der Corona-Regeln zusätzliche Busse im Schülerverkehr ein – darunter auch Fahrzeuge von Reiseveranstaltern. Den Auftrag für die Verstärker hat das Landratsamt gestern Nachmittag offiziell erteilt.

In einem „Kraftakt angesichts der Kurzfristigkeit der seitens des Freistaates erst Ende letzter Woche gewährten Unterstützung“ sei es dem Landkreis gelungen, freie Kapazitäten der örtlichen Busunternehmen zu nutzen und bis zu elf Verstärkerbusse für den Schülerverkehr zu den weiterführenden Schulen im Landkreis zu akquirieren, berichtet Vize-Landrat Jens Zangenfeind auf Nachfrage unserer Zeitung. Auf welchen Strecken und zu welchen Zeiten die zusätzlichen Fahrzeuge eingesetzt werden, werde aktuell in enger Abstimmung zwischen dem Landkreis, der RVO und den jeweiligen Busunternehmen besprochen.

Die RVO hat sich darauf bereits vorbereitet, berichtet Betriebsleiter Peter Bartl. Denn ohne weiteres Aufstocken könne man bei den Bussen nicht. „Auch ohne Corona sind bei uns bis auf ein Reserveauto im Defektfall alle Fahrzeuge im Schülerverkehr im Einsatz.“ Ziel der RVO sei es schon immer, die Busse nicht komplett mit Schülern vollzustopfen. Bei der Planung würden etwa die gemeldeten Schülerzahlen, aber auch die jeweilige Länge der Fahrstrecke einbezogen. Geht es nur um zwei Kilometer, könnten die Kinder und Jugendlichen schon mal ein bisschen näher zusammenrücken. Bei längeren Fahrten hingegen wolle man ihnen mehr Luft lassen.

Bis zu elf zusätzliche Busse im Einsatz

Normalerweise sind laut Bartl 27 RVO-eigene Fahrzeuge im Einsatz, 15 weitere von Subunternehmern. Auf Letztere greife man auch bei der georderten Verstärkung zurück. Diese sei übrigens auch ganz im Sinne der RVO, betont der Betriebsleiter. „Kein Schüler soll das Gefühl haben, sich in den Bus drängen zu müssen“, sagt Bartl. „Besonders nicht in der aktuellen Situation.“

Das Landratsamt bittet die Schüler trotz der erweiterten Kapazitäten, an den Haltestellen sowie im Bus einen angemessenen Abstand einzuhalten und den Anweisungen des Fahrpersonals Folge zu leisten. Sie sollten sich möglichst nicht direkt neben- oder hintereinander setzen. Ferner gelte ab dem Alter von sieben Jahren eine Maskenpflicht, auch an Haltestellen.

Fahrplanumstellungen muss derweil niemand fürchten. Die Verstärker-Busse verkehren im gewohnten Takt. „Die fahren quasi im Konvoi“, sagt Bartl. Wer keinen Reisebus erwischt, braucht dennoch nicht enttäuscht sein, meint der Betriebsleiter schmunzelnd. „Unsere Linienbusse haben dafür WLAN.“

sg