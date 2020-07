Versuchter Handtaschendiebstahl in Miesbach - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Dienstag versucht, eine 85-Jährige zu berauben. Jetzt sucht die Polizei nach einem bestimmten Zeugen.

Am Dienstag, 14. Juli, gegen 15.15 Uhr, durchquerte eine 85-jährige Miesbacherin zu Fuß die Unterführung unter der Bayrischzeller Straße in Miesbach, erreichbar über die Franz-und-Johann-Wallach-Straße, um den Lidl-Supermarkt zu erreichen. Hier kam ihr eine männliche Person (ca. 20 Jahre, 160 cm, bekleidet mit blauer Jeans und weißen Turnschuhen) entgegen. Der Mann fragte die Miesbacherin in gebrochenem Deutsch nach Geld. Als diese verneinte, fasste er mit der Hand in Richtung der Frau, ließ dann aber ab und ging weiter in westliche Richtung.

Die Polizei Miesbach geht nach Schilderung der Frau davon aus, dass die unbekannte Person nach der umgehängten Handtasche der Miesbacherin griff, um diese zu entwenden. Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls wurden aufgenommen. Bei der Tat soll sich ein weiterer Fußgänger (vermutlich Schüler, ca. 16 Jahre) in unmittelbarer Umgebung befunden haben. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miesbach unter Rufnummer 08025/2990 zu melden.