Verwaltungsbeamte? Die wollen doch nur spielen

Verwaltungsrecht kann Spaß bereiten: Ngoc-Nhi Phan und ihr „Kommunopoly“. © Landratsamt Miesbach

Trockenen Lernstoff spielerisch verinnerlichen. Das geht, selbst wenn es um so etwas Sperriges wie Kommunalrecht geht. Das beweist Ngoc-Nhi Phan.

Landkreis – Die Beamtenanwärterin hat am Landratsamt Miesbach das Spiel „Kommunopoly“ als Projektarbeit entwickelt – in Anlehnung an das berühmte Gesellschaftsspiel „Monopoly“. Die Ausbildung zum Diplom-Verwaltungsfachwirt bekommt damit eine unterhaltsame Komponente.

Spiel soll Lernmotivation von angehenden Verwaltungsbeamten steigern

Darf der Bürgermeister seine persönliche Meinung äußern? Was ist das Spiegelbildlichkeitsgebot? Was ist das Besondere am Rechnungsprüfungsausschuss? Diese und ähnliche Fragen hat sich Phan für die Aktionsfelder ausgedacht. Fragen, die die 30-Jährige während ihres Dualen Studiums an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Hof sowie am Landratsamt Miesbach ständig beschäftigen. Das Lernen fällt ihr dabei nicht schwer, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamts heißt. Als jedoch die Projektarbeit anstand, die Vorstufe zur Diplomarbeit, wollte sie den juristischen Lernstoff griffiger machen. Phan: „Manchmal ist das Studieren schon trocken, und ich wollte die Lernmotivation einfach mit Spaß steigern.“ Und so kam ihr die Idee für das Gesellschaftsspiel.

So ist das in der Amtsstube: Wer viele Bescheide hat, gewinnt

Ihr Dozent war von der Idee sofort begeistert. Die 30-Jährige aus Straubing konnte dabei ihr kreatives Talent ausleben. Das Startfeld heißt zum Beispiel „Einstempeln“, und kommt der Spieler auf ein Ereignisfeld, sieht er sich mit Verwaltungshandeln konfrontiert. „Hacker-Angriff – Du verlierst einen Bescheid“, heißt es da, oder auch: „Bußgeldbescheid – Du erhältst einen Bescheid“. Bescheide sind Punkteplättchen, und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt.

Auf Aktionsfeldern: Oje, der Bürger will was wissen

Auf Aktionsfeldern sind Bürgeranfragen zu beantworten oder Amtshandlungen durchzuführen: Was ist die Ausfertigung einer Haushaltssatzung, und wie hat sie zu erfolgen? Oder: Was passiert, wenn die Öffentlichkeit zu Unrecht aus einer Gemeinderatssitzung ausgeschlossen wurde? Themen also, die sie später im öffentlichen Dienst ebenfalls bearbeiten muss. Phan hat viele Elemente aus dem Kommunalrecht in ihr Spiel aufgenommen und sie liebevoll mit Spielkarten, Briefen und Figuren umgesetzt. Dazu kamen noch zehn Seiten schriftliche Projektarbeit, in der sie die Lösungen ausgearbeitet hat.

Es gibt auch ein Ziel: Feierabend

Ihre Hochschule hat Phans Spiel schon als positives Beispiel in ihrem Newsletter genannt. „Der Lerneffekt war bei so einem Spiel einfach höher“, stellte die Studentin fest, die für ihre Arbeit 14 Punkte erhielt. Freilich lässt sich das Spiel leicht um weitere Rechtsgebiete erweitern: Privatrecht, Baurecht, Sicherheitsrecht. Beim Zielfeld dürfte es aber bleiben: „Feierabend“.