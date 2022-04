vhs Oberland: Verschmelzung „absolut richtig“ – Künftig Trimester

Von: Christian Masengarb

Zufrieden: Vorstand Thomas Mandl und Stellvertreterin Veronika Weese. © Archiv TP

Die vhs Oberland hat bei ihrer Hauptversammlung positiv auf die Zeit seit der Verschmelzung zurückgeblickt. Diese sei die „absolut richtige“ Entscheidung gewesen.

Landkreis – Bei der hybriden Hauptversammlung der vhs Oberland im Rathaussaal Holzkirchen hat Vorstand Thomas Mandl die Verschmelzung der meisten Landkreis-Volkshochschulen zur vhs Oberland vor zwei Jahren als „die absolut richtige Entscheidung“ bezeichnet. Durch die gewachsene Größe sei die vhs vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen, gerade in Hinblick auf das von Lockdowns und Schließungen der Präsenzkurse geprägte Jahr 2021, zitiert eine Pressemeldung den Vorstand.

vhs Oberland: Verschmelzung „absolut richtig“

Mandl und Stellvertreterin Veronika Weese zogen bei der Versammlung ein positives Fazit der durch die Pandemie geprägten Zeit. Die vhs habe diese genutzt, um ihr Online-Kursangebot zu erweitern und sei einer der bayerischen Vorreiter bei Onlineangeboten geworden, sagte Mandl. Die individuelle Betreuung der Teilnehmer, etwa durch Online-Sprechstunden, habe das Angebot verbessert; viele Kunden hätten das neue Format gerne genutzt. Dieses wird auch neben den Präsenzkursen weiterhin angeboten. Außerdem wurde die vhs Oberland letztes Jahr wieder mit dem Qualitätsmanagement-Siegel der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert.

Ebenfalls auf der Hauptversammlung haben die Mitglieder den Aufsichtsrat teils neu besetzt. Für den ausgeschiedenen ehemaligen Fischbachauer Bürgermeister Johannes Lohwasser übernimmt Haushams Rathaus-Chef Jens Zangenfeind das Amt des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden. Die dritte Gmunder Bürgermeisterin Christine Zierer besetzt Zangenfeinds ehemaligen Posten als Aufsichtsratsmitglied.

Ab sofort Trimester statt Semester

Für dieses Jahr kündigt die vhs außerdem eine Neuerung an: Sie arbeitet nicht mehr in Semestern, sondern in Trimestern. Das bedeutet, dass dreimal im Jahr ein Programmheft erscheint, nämlich im Januar, April und September. Das aktuelle Sommerprogramm für den Zeitraum Mai bis Juli erscheint am Samstag, 30. April.

Außerdem werde sich die vhs Oberland weiter mit Bildungsangeboten für die Geflüchteten im Landkreis engagieren, sagte Mandl: Neben den bestehenden Deutschkursen plane sie Erstorientierungskurse und Wegweiserkurse. Nähere Informationen dazu finden Geflüchtete im Internet unter www.vhs-oberland.de/hilfe-fuer-ukrainische-fluechtlinge.