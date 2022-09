Kühe auf dem Laufsteg

Teilen

Wer ist die schönste Kuh im Oberland? Eine Tierschau veranstaltete die Wolfratshauser Viehzuchtgenossenschaft in der Miesbacher Oberlandhalle. © Ralf poeplau

Die Tierschau der Viehzuchtgenossenschaft hat rund 800 Besucher in die Miesbacher Oberlandhalle gelockt.

Landkreis – Viele fachkundige Blicke ruhten dieser Tage auf den ansehnlichen Fleckviehkühen, die die Wolfratshauser Viehzuchtgenossenschaft (VZG) in der Miesbacher Oberlandhalle präsentierte. Die Tiere nahmen diese geballte Aufmerksamkeit relativ gelassen hin. Das Urteil der etwa 800 Besucher über die gesamte Veranstaltung, auf die sich die Züchter seit geraumer Zeit vorbereitet hatten, sei einhellig positiv gewesen, schildert Zuchtberater Sepp Günthner.

Zusammen mit Zuchtleiter Rudolf Maierhofer und dem VZG-Vorsitzenden Josef Thalhammer war Günthner für die Organisation des Events zuständig (wir berichteten). Mit Blick auf die Mitgliederzahl der Wolfratshauser VZG, die mit rund 100 Betrieben im Vergleich zu den anderen sieben im Miesbacher Zuchtverband zusammengefassten Viehzuchtgenossenschaften vergleichsweise eher klein ist, könne dennoch mit vielen nahezu mustergültigen Kühen aufgewartet werden.

Und die Züchter hätten sich auch viel Mühe gegeben, um ihre „Laufsteg-Kandidatinnen“ – insgesamt waren es 63 an der Zahl aus 32 landwirtschaftlichen Betrieben – entsprechend schön herzurichten. Für die Jury, bestehend aus Franz Auer und Markus Klocker aus Tirol, war es keine leichte Aufgabe, angesichts des hervorragenden Aufgebots in den verschiedenen Alters- und Kalbungs-Kategorien ihre Bewertungen festzulegen. Die Entscheidung für oder gegen eine der Kandidatinnen sei oft sehr knapp ausgefallen.

Der Kriterienkatalog für eine gesunde, leistungsfähige und langlebige Fleckviehkuh ist generell recht umfangreich: Neben Länge und Größe spielen etwa die Beschaffenheit von Rahmen, Fundament, Becken, Euter und Fesseln eine maßgebliche Rolle. In dieser Hinsicht ideal geformte und überdies in Milchleistung und Milch-Inhaltsstoffen ertragreiche Kühe heranzuziehen, dieses Ziel sei nur mit generationen-übergreifender kontinuierlicher Arbeit und züchterischem Wissen auf den Höfen zu erreichen, zollten manche Berufskollegen auf den Zuschauertribünen der vorgeführten Elite Respekt. Wobei bei dieser Tierschau die Milchleistung der Kühe nicht in die Benotung mit einbezogen wurde, wie Günthner betonte.

Neben den Einzeltier-Bewertungen zogen gewohntermaßen die sogenannten Züchtersammlungen – wenn drei Tiere eines Betriebes einer Gesamtbewertung unterzogen werden – viel Augenmerk auf sich. Die älteste Kuh der Präsentation hatte bereits elf Kälber geboren und stammte aus dem Stall von Sebastian Disl in Dietramszell.

Bereits tags zuvor fand in Verbindung mit der Tierschau ein Treffen des Landesverbands Bayerischer Jungzüchter statt, zu dem auch österreichische Kollegen eingeladen waren. Die generell gut ausgebildeten Junglandwirte aus allen Regierungsbezirken nahmen im Rahmen eines Tierbeurteilungswettbewerbs fünf Kühe des Betriebs Höss aus Bad Wiessee „unter die Lupe“. Im Anschluss fand die Jahresversammlung des Verbands mit Neuwahlen statt. Toni Huber aus Herrnhausen (Eurasburg) legte dabei sein Amt als Vizevorsitzender nieder. Der Zuchtverband Miesbach ist nun im Landesvorstand durch Johannes Krug vertreten, der zum Kassier gewählt wurde.

Die hiesigen Jungzüchter hatten auch den „Bambini-Cup“ organisiert, der im Ring durchgeführt wurde. 43 Kinder zeigten bei einem Vorführwettbewerb und einem kleinen Hindernislauf mit ihren Kälbern und viel Einsatz, was sie Eltern und Großeltern abgeschaut haben. Bei der Preisverteilung durch Milchkönigin Veronika Gschoßmann wurden alle Kinder gleichermaßen ausgezeichnet. „Züchterischer Erfolg ist eben ein Generationenwerk“, resümierte Zuchtberater Sepp Günthner.

Ergebnisse

Die Besten in den Bewertungsklassen: Champion jung: Josef Thalhammer, Reserve Michael Sterzer; Champion mittel: Georg Melf, Reserve Toni Huber; Champion alt: Georg Melf, Reserve Sebastian Disl.

Züchtersammlungen: kleine Betriebe (bis 42 Kühe): Toni Huber; mittelkleine Betriebe (bis 57 Kühe): Josef Thalhammer; mittelgroße Betriebe (bis 72 Kühe): Georg Melf; große Betriebe (mehr als 72 Kühe): Maximilian Kranz.