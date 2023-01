Viel Feuerwerk, kaum Einsätze: Polizei Miesbach blickt auf ruhige Silvester-Nacht zurück

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Einen Lichterkranz erhielten die Kirchtürme der Miesbacher Innenstadt beim Silvesterfeuerwerk. Schön, dass auch das Neujahrsläuten der Glocken trotz des Lärms von Böllern und Raketen weithin zu hören war. © MKF_MaxKalup

Ein Heckenbrand in Neuhaus war der größte Einsatz für Polizei und Feuerwehr in der Silvester-Nacht im Raum Miesbach. So verlief der Jahreswechsel 2022/2023 in der Region.

Miesbach – Kurzentschlossene in Sachen Feuerwerk hatten Pech. Bereits am Vorabend des Silvestertags waren die Pyrotechnik-Regale in vielen Supermärkten leergekauft. Ein Eindruck, der sich zum Jahreswechsel am Himmel über Miesbach und Umgebung dann auch effektvoll bestätigte. Raketen und Batterien sorgten für einen farbenfrohen Start in 2023, Böller und Kracher hallten durch die milde und nahezu wolkenlose Nacht. Da ist es fast schon überraschend, wie die Polizeiinspektion Miesbach die Silvesternacht auf Nachfrage unserer Zeitung zusammenfasst: Alles in allem seien die Feierlichkeiten recht ruhig verlaufen. Größere Schäden seien ausgeblieben, verletzt habe sich niemand.

Feuerwerkskörper setzen Kartonagen in Brand

Was zu tun hatten die diensthabenden Beamten aber trotzdem, wie der Einsatzbericht zeigt. Gegen Mitternacht wurde ihnen ein Böllerwurf auf ein gegenüber des Haushamer Netto-Markts geparktes Auto gemeldet. Ruß am Dach des Wagens bestätigten den Vorfall, vom Täter fehlte aber jede Spur. In Straß zwischen Agatharied und Miesbach gerieten Kartonagen durch Feuerwerkskörper in Brand, der Verursacher konnte die Flammen aber selben löschen, so die Polizei.

Auch interessant: Polizei Holzkirchen zieht Bilanz zur Silvester-Nacht 2022/2023

Viel los war bei der von der Gäste-Info organisierten Silvester-Feier im Kurpark Schliersee. Neben Verpflegung gab’s auch ein organisiertes Feuerwerk. © MKF_MaxKalup

Der größte Silvester-Einsatz folgte wenige Minuten nach dem Jahreswechsel. An einem privaten Anwesen an der Josefstaler Straße in Neuhaus hatte sich durch Pyrotechnik eine Hecke entzündet. Die örtliche Feuerwehr rückte aus. Weil ein Übergreifen auf das nahe stehende Gebäude zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde auch noch die Feuerwehr Miesbach mit ihrem Drehleiterfahrzeug alarmiert. Wie Kommandant Matthias Resch mitteilt, konnte dieses aber noch auf der Anfahrt wieder umdrehen. Der Schaden beschränkte sich laut Polizei auf die Hecke und den Zaun.

Friedliche Silvester-Party im Schlierseer Kurpark

Gegen 3.30 Uhr wurden die Beamten dann noch in die Nagelbachstraße in Hausham gerufen, wo ein stark alkoholisierter Mann die Nachbarschaft zusammen brüllte. Er verbrachte den Rest der Nacht zum Ausnüchtern bei der Polizei. Gänzlich ruhig verlaufen sei derweil eine der größten öffentlichen Partys im Raum Miesbach, die Silvester-Sause im Schlierseer Kurpark, so die Polizei.

Lesen Sie auch: So verlief die Silvester-Nacht im Tegernseer Tal aus Sicht der Polizei

Der Krach zum Start ins Jahr 2023 beschränkte sich in der Region damit also weitgehend auf den Himmel.

sg