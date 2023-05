Viel mehr als nur „der Sanka“: BRK informiert bei großem Blaulichttag in Miesbach

Von: Sebastian Grauvogl

Organisiert den Blaulichttag: Simon Horst, Vize-Kreisgeschäftsführer des BRK Miesbach. © TP

Den Weltrotkreuztag nimmt das BRK Miesbach zum Anlass für ein neues Veranstaltungsformat: am Samstag. 6. Mai, findet am Habererplatz in Miesbach der erste Blaulichttag statt.

Miesbach – Weltrotkreuztag: „Das klingt so, als würden wir uns selber feiern“, sagt Simon Horst. So sehr der Vize-Kreisgeschäftsführer des BRK Miesbach den vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern eine Party gönnen würde: Ziel der bereits zwei Mal zu diesem Anlass organisierten Veranstaltung am Habererplatz sei es stets gewesen, die breite Öffentlichkeit zum Mitfeiern einzuladen. Da dies unter dem bisherigen Namen laut Horst nur sehr eingeschränkt funktioniert hat, entschied sich der Kreisverband nun zu einem Neustart des Aktionstags: Am Samstag, 6. Mai, findet erstmals der Blaulichttag in Miesbach statt.

Ob BRK, Wasserwacht, DLRG, Feuerwehr, Polizei, Bergwacht oder THW: Alles, was ein blaues Blinklicht auf dem Dach hat, wird von 12 bis 22 Uhr auf dem Habererplatz Station machen, kündigt Horst an. „Wir wollten alle Blaulichtorganisationen in ihrer Vielfalt präsentieren.“ Damit der Bezug zum Gründer der Rotkreuzbewegung, Henry Dunant, ausgerechnet zu deren 160-jährigen Bestehens nicht verloren geht, platzierte das BRK den Aktionstag am 6. Mai. Der Geburtstag Dunants (der eigentliche Rotkreuztag am 8. Mai) wäre ein Montag und damit eher ungeeignet für so ein Fest, findet Horst. Am Sonntag, 7. Mai, gibt es hingegen mit dem Patronatstag der Bayerischen Gebirgsschützen bereits eine andere Großveranstaltung im Landkreis. „Also haben wir den Samstag gewählt.“

Buntes Programm und viele Aktionen

Tatsächlich tun Besucher des Blaulichttags gut daran, sich lieber etwas mehr Zeit einzuplanen. Denn als wären die vielen Einsatzfahrzeuge, die neben Probesitzen auch zu kleinen Platzrunden einladen, noch nicht Abwechslung genug, wartet auch noch ein spannendes Bühnenprogramm. Um 13 Uhr stellt sich BRK-Landesarzt Dr. Florian Meier den Fragen von Moderator Christoph Götz und aus dem Publikum, um 14 Uhr führen die Mitarbeiterinnen der BRK-Kleiderläden eine Modenschau auf, um 16 Uhr zeigen die Rettungshunde ihr Können, um 17 Uhr spielt der Rettungsdienst ein Unfallszenario durch. Wie man seinem Haustier im Notfall Erste Hilfe leisten kann, erklärt eine Tierärztin und Hundeausbilderin des BRK. Außerdem gibt’s Kinderschminken, Kletterwand, Hüpfburg, den BRK-Glückshafen, Blutdruck- und Blutzuckerbestimmung beim großen Truck des BRK-Blutspendedienstes, einen Tauchcontainer und vieles Weitere mehr. Essen und Trinken servieren die Haberer, für Musik sorgen ein DJ und ab 18 Uhr die Tölzer Live-Band Pink Elephant.

Bürger wissen oft zu wenig über Angebote

Bei allen Punkten im Zentrum steht laut Horst die Nähe zu den Bürgern. Ihnen wolle man greifbar machen, wie vielfältig das Aufgabenspektrum und die Leistungsbereiche der Blaulichtorganisationen im Landkreis sind. Selbstverständlich hoffe man auch, so neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Dass es bei der Außenwahrnehmung der Retter noch Nachholbedarf gibt, hat der Vize-Kreisgeschäftsführer schon oft erlebt. Beispielsweise, wenn man die Leute mal frage, was sie mit dem BRK verbinden: „Nach Sanka kommt da meistens nicht mehr viel.“

