Viel Platz für Freiflächen-Photovoltaik

Konzept fertig

Der Klimaschutz am Landratsamt hat das Konzept für Solaranlagen auf der grünen Wiese vorgelegt. Karten gibt es aktuell nicht, dafür einen Infoabend in Hausham.

Landkreis – Das Standortkonzept für Freiflächen-Photovoltaikanlagen, das das Klimaschutzmanagement am Landratsamt Miesbach erarbeitet hat, liegt nun vor. Wie das Landratsamt mitteilt, sind darin 384 Hektar dargestellt, die als Standorte für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Frage kommen. Dies entspräche 1,4 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche des Landkreises. Der Fokus liegt dabei – wie berichtet – auf Konversionsflächen, etwa ehemalige Kiesgruben, und Flächen entlang von Verkehrswegen.

Konzept soll Solarpotenzialkataster ergänzen

Inhaltlich ergänzt das Standortkonzept das 2020 veröffentlichte Solarpotenzialkataster, das sich mit der Nutzung von Sonnenenergie auf Dachflächen beschäftigt. Im Standortkonzept für Freiflächenanlagen wurde nun auf Basis einer möglichen Flächenkulisse nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz mit zahlreichen Kommunen eine Priorisierung von Standorten vorgenommen. Die zentrale Frage dabei war: Wo würden sich auch große Anlagen gut in das Orts- und Landschaftsbild einfügen beziehungsweise wo können sich die Gemeinden eine Entwicklung vorstellen?

Gemeinden informieren Grundeigentümer

Abermals weist die Behörde darauf hin, dass das Standortkonzept nicht die Antragstellung und Bauleitplanung der Gemeinden ersetzt. Es soll vielmehr eine Hilfestellung für alle Beteiligten sein. Das Papier ist unter www.landkreis-miesbach.de/photovoltaik verfügbar. Die Flächenkulisse liegt den Gemeinden vor. „Um Spekulationen vorzubeugen, wird diese aber nicht veröffentlicht“, heißt es. Die Gemeinden würden derzeit die Grundeigentümer informieren, die der Aufnahme in das Konzept jederzeit formlos widersprechen können. Wer sich aber für eine Anlage auf den priorisierten Flächen erwärmen kann, den unterstützen das Klimaschutzmanagement und die Energiewende Oberland bei den weiteren Schritten.

Infoabend am 29. März in Hausham

Wie schon angekündigt, stellt das Landratsamt das Konzept bei einer Informationsveranstaltung vor. Inzwischen stehen die Details fest. Beginn ist am Mittwoch, 29. März, um 19 Uhr im Saal des Alpengasthofs Glück Auf in Hausham. Folgende Themen kommen auf den Tisch: Vorstellung des Standortkonzepts, rechtliche Rahmenbedingungen (Erneuerbare-Energien-Gesetz, Baugenehmigung, Einspeisevergütung etc.), Projektplanung und -ablauf (von der Idee bis zur Anlage), Optionen zur Bürgerbeteiligung sowie Agri-PV-Anlagen. Um Anmeldung per Mail an klimaschutz@lra-mb.bay ern.de oder z 0 80 25 /7 04 33 15 wird gebeten.