Vielfalt der Talente: Künstlerin Carla von Branca aus Miesbach ist gestorben

Nachruf

von Katrin Hager

Theater, Fotografie, Bildhauerei, Lyrik, Prosa: Carla von Branca war mit einer Vielfalt künstlerischer Talente gesegnet. Nun ist die Miesbacherin friedlich eingeschlafen, wenige Wochen vor ihrem 92. Geburtstag.

Miesbach – Geboren wurde Carla von Branca 1929 in Graubünden. Ihre Kindheitserinnerungen fanden später Niederschlag in ihrem Roman „Tschamut“ (1994), benannt nach dem Ort am Oberalppass. Nach ersten erfolgreichen Schauspielerfahrungen am Internat zog es Carolina Bernasconi, wie sie damals hieß, eigentlich ans Theater. Auf Wunsch ihrer Eltern studierte sie ab 1950 stattdessen Architektur an der ETH Zürich, wo sie auch Bildhauerkurse belegte.

1954 zog es die fertige Architektin nach München – der Theaterszene wegen. Sie stellte sich im Architekturbüro von Alexander von Branca vor. Der gerade aufstrebende Stararchitekt stellte die junge Kollegin ein. Sie lernten sich kennen und lieben, heirateten Ende 1955. Der Freiherr brachte einen Sohn mit Behinderung mit in die Ehe, seine erste Frau war eineinhalb Jahre zuvor bei der Geburt gestorben. Alexander und Carla von Branca bekamen drei Töchter und einen Sohn. 1984 zogen die von Brancas aus Oberföhring in ein denkmalgeschütztes Bauernhaus auf dem Stadlberg, wo die Tierfreundin stets auch Hunde, Katzen, Meerschweinchen oder Vögel um sich hatte.

Fotografie, Bildhauerei, Literatur: Carla von Brancas Schaffenskraft suchte sich viele Wege

Carla von Brancas Schaffenskraft suchte sich viele Wege. Sie gestaltete Bühnenbilder für anspruchsvolles Kindertanztheater mit Aufführungen etwa in der Münchner Residenz. Fotografierte beeindruckende Porträts. Schrieb feinsinnige, lebenskluge, auch religiöse Poesie und Prosa. Schuf märchenhaft tiefgründige Keramiken oder auch Bronzen – etwa die Büsten des früheren Bürgermeisters Konrad Schweinsteiger und des Künstlers Christian Schad, die im Waitzinger Keller stehen.

Der Stadt Miesbach hat sie überhaupt vieles beschert – nicht zuletzt zur 900-Jahr-Feier 2013 das Buch „Miesbach – Poesie einer oberbayerischen Kleinstadt“ mit Fotografien von Isabella Krobisch. Mit Claudia Brodzinska-Behrend brachte sie hier unter anderem ihre Bearbeitung von Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ auf die Bühne.

Bis zuletzt lebte Carla von Branca im Haus am Stadlberg, ihre älteste Tochter Alexandra kümmerte sich um sie. Nun ist sie ihrem Mann gefolgt, der vor zehn Jahren starb. „Sie war im Reinen mit sich“, erzählt Alexandra von Branca.

Die beiden hinterlassen fünf Kinder und fünf Enkel. Beigesetzt wird Carla von Branca in München. Die Miesbacher können bei einer Messe am 21. Mai 2021 – ihrem Geburtstag – in der Stadtpfarrkirche Abschied nehmen. Die ist fest verbunden mit der Familie: Nach Alexander von Brancas Plänen wurde das Innere umgestaltet.

ag