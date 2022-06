Volksfest-Aufbau in Miesbach: Stadt greift durch und lässt Falschparker abschleppen

Teilen

Hatten viel zu tun: die Mitarbeiter des Abschleppdienstes auf der Waitzinger Wiese in Miesbach. Im Hintergrund ist das bereits aufgebaute Volksfestzelt zu erkennen. © Thomas Plettenberg

Selbst Strafzettel haben nichts genützt. Weil trotz des absoluten Halteverbots wegen des Volksfest-Aufbaus noch Autos auf der Waitzinger Wiese parken, greift die Stadt jetzt durch.

Miesbach - Seit Tagen stehen auf der Waitzinger Wiese in Miesbach Schilder, die auf das absolute Halteverbot wegen des Volksfest-Aufbaus hinweisen. Doch nicht alle Autofahrer scheinen davon Notiz genommen zu haben. Also zog die Stadt die Daumenschrauben an und verteilte Strafzettel - mit mäßigem Erfolg, wie Bauamtsleiter Lutz Breitwieser auf Nachfrage mitteilt. Weil der Platz dann immer noch nicht vollständig frei von parkenden Autos gewesen sei, habe man ein Abschleppunternehmen beauftragt.

Abschlepper transportiert Autos auf anderen Parkplatz

Am Freitag, 10. Juni, rückte dann ein Lkw an und lud die Fahrzeuge auf. Eins nach dem anderen wurde nach unten auf den AOK-Parkplatz transportiert und dort wieder abgeladen. Ein mehrstündiger Pendelverkehr, quasi. Kurios: Wegen der Vielzahl an Autos wurden laut Breitwieser sogar unten die Parkplätze knapp.

Stadt schickt Rechnung an Halter

Die Kosten fürs Abschleppen legte laut dem Bauamtsleiter die Stadt selbst aus - allerdings nur vorübergehend. Die Halter bekommen dann im Nachgang eine Rechnung. Besonders problematisch seien dabei jedoch nicht zugelassene Fahrzeuge, deren Halter wohl schwer zu ermitteln sein dürften.

Auch interessant: Dutzende Wohnwagen aus Frankreich blockieren Waitzinger Wiese

Beschweren dürften sich die Autofahrer über die Aktion eigentlich nicht, findet Breitwieser. „Wir werden jetzt nicht jedem einen Zettel hinlegen, darum müssen sich die Halter schon selbst kümmern.“

Von Maren Grauvogl