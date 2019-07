Volksfest Miesbach 2019: Festwirt, Veranstalter und Polizei ziehen Bilanz

Die Festwirte und die Veranstalter des Miesbacher Volksfestes sind zufrieden: Trotz teils heißer Tage, waren die Besucherzahlen gut. Auch die Polizei zieht eine Bilanz der Veranstaltung.

Miesbach – Rundum zufrieden blicken die Veranstalter und Festwirte auf das Miesbacher Volksfest zurück. „Es hat alles gut funktioniert“, sagt Wirtin Yvonne Kurz. „Wir hatten gute Besucherzahlen.“ Und das, obwohl vor allem am ersten Wochenende hochsommerliche Temperaturen herrschten. „Nichtsdestotrotz haben die Miesbacher ihr Volksfest genossen“, sagt auch Organisatorin Sabine Kollmann.

Vor allem beim Feuerwerk sei wieder viel los gewesen – auch wenn es darüber im Vorfeld bekanntlich Diskussionen gab. „Das ist sehr gut angekommen“, sagt Kollmann. „Das gehört einfach zur Tradition des Volksfestes und ist jedes Jahr das Highlight, das möchte ich nicht missen.“ Auch der Kindertag, der Seniorennachmittag und der Tag der Betriebe seien wieder sehr gut besucht gewesen. Die Fahrgeschäfte seien gut angekommen. Ebenso wie das Essen im Zelt. „Das ist immer sehr gelobt worden“, erzählt Kurz. Und auch ansonsten sei ihr im Zelt nichts Negatives aufgefallen.

Ein paar Volksfestbesucher sind laut Miesbacher Polizei aber doch aus der Reihe getanzt. Auch wenn die Beamten der Veranstaltung grundsätzlich attestieren, dass sie „ruhig“ verlaufen sei, waren sie ein paar Mal im Einsatz. Gleich am ersten Samstagabend gegen 18.30 Uhr ereignete sich das laut Polizeiangaben schwerste Delikt, eine sexuelle Belästigung. Ein 19-Jähriger aus Aschersleben griff einem 13-jährigen Mädchen beim Einsteigen in ein Fahrgeschäft an den Oberkörper und streichelte mit seiner Hand über ihre Wange, berichtet die Polizei, die den Mann kurz darauf stellen konnte.

Ab den frühen Morgenstunden tags darauf musste ein 18-jähriger Iraner den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Er war von Beamten volltrunken in seinem geparkten Pkw aufgefunden worden. Sein Begleiter war sogar so alkoholisiert, dass er ärztliche Hilfe im Krankenhaus benötigte.

Ebenfalls mit Alkohol erwischte eine Fußstreife der Polizeiinspektion am ersten Sonntagabend eine Gruppe von vier Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren. Die Beamten schickten die Jugendlichen nach Hause und informierten das Jugendamt.

Eine Frau im Schlafanzug entdeckte am Donnerstagabend der Sicherheitsdienst auf dem Festgelände. Die Frau gab an, aus einem Seniorenstift zu kommen. Der von der Polizei verständigte Pflegedienst holte die Frau ab. Zu einem Körperverletzungsdelikt kam es, wie berichtet, am Freitagabend. Drei Jugendliche gerieten mit einem 19-jährigen Schlierseer in Streit. Der Schlierseer wurde an der Nase verletzt und kam ins Krankenhaus.

tas