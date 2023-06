Volksfest Miesbach 2023: Programm mit Kasperltheater, Rock-Nacht und Fingerhakeln

Von: Christine Merk

Freuen sich auf viele Besucher und hoffen auf nicht zu heißes Wetter: das Festwirtsehepaar Yvonne und Anian Kurz (2.v.l.) mit Georg Baudrexl (l.) und Simon Huff von Hacker-Pschorr. © Thomas Plettenberg

Es muss nur noch das Wetter passen, dann dürfen sich die Miesbacher auf ein Volksfest für Groß und Klein freuen. Das Programm bietet etwas für alle Generationen.

Miesbach – Es muss nur noch das Wetter passen, dann dürfen sich die Miesbacher auf ein Volksfest für Groß und Klein freuen. Der Fuhrpark ist gut ausgestattet, und Festwirt Anian Kurz hat ein buntes Programm zusammengestellt, das er und seine Frau Yvonne sowie Georg Baudrexl und Simon Huff von Hacker-Pschorr gestern vorstellten.

Neu ist, dass Bierzelt und Fuhrpark an allen Tagen gleichzeitig öffnen. Bei den Bedienungen werden die Besucher vertraute und neue Gesichter sehen. „Wir haben ganz viele junge dabei“, verrät Yvonne Kurz. Darunter sind die beiden Töchter und manche von deren Freundinnen. Nachwuchs, über den sich das Festwirtsehepaar sehr freut. Der Sohn steht am Ausschank – die ganze Familie packt also mit an. Das Festwirtsehepaar will familienfreundliche Preise bieten. Das halbe Hendl und die Maß kosten je 10,80 Euro. „Es gibt auch einiges unter zehn Euro“, sagt Yvonne Kurz. Bei der Herkunft der Lebensmittel wird auf Regionalität geachtet. Anian Kurz zählt auf: „Der Käs’ kommt vom Obermoser, der Speck von der Speckalm, das Fleisch vom Holnburger und die Hendl aus Niederbayern.“

Bürgermeister zapft erstes Fest an

Fürs Programm gab’s ein Lob von den Brauereivertretern. „Respekt, was Ihr da macht“, sagte Baudrexl. Los geht’s am Freitag, 30. Juni, mit einem Standkonzert um 17.30 Uhr beim Bräuwirt und Freibier von Hacker-Pschorr. Mit dem Brauereigespann und der Stadtkapelle zieht der Festzug um 18 Uhr zum Zelt. Vereine, die sich anschließen, bekommen für jedes ihrer mitmarschierenden Mitglieder eine Maß und ein halbes Hendl, verspricht Kurz. Bürgermeister Gerhard Braunmiller wird das erste Fass anzapfen und die Sieger der Aktion Stadtradeln ehren.

Oldtimerfreunde kommen am Samstag, 1. Juli, auf ihre Kosten. Wer mit seinem Oldtimer zum Frühschoppen um 11 Uhr kommt, erhält einen Hendlgutschein. Am Sonntag steht das Maßkrugschieben im Programm. „Für die Jugend bis 16 Jahre gibt’s heuer eine eigene Bahn“, kündigt Kurz an. Weiter geht’s mit dem Maurermontag und dem Kinder- und Seniorentag mit ermäßigten Fahrpreisen, einer Hüpfburg und kostenlosen Kasperltheatervorstellungen (Dienstag). Am Donnerstag gehört das Zelt den Jungen. Kurz hat die Band Nirwana engagiert. „Da wird’s laut.“ Am Freitag ist Tag der Betriebe. Von 12 bis 14 Uhr bekommen die Gäste eine Maß und ein halbes Hendl für 13 Euro.

Bayerische Meisterschaft im Fingerhakeln

Am zweiten Sonntag gibt’s noch mal viel zu sehen bei der Bayerischen Meisterschaft im Fingerhakeln. Kurz hat das vom vergangenen Jahr in bester Erinnerung: „Das ist echt spannend zum Zuschauen“, verspricht er, vor allem die Kinder hätten das Zelt zum Johlen gebracht. Der Eintritt zum Wettbewerb kostet fünf Euro, wer nur zum Mittagstisch kommt, zahlt diesen aber nicht. Auch am Festplatz gibt’s an diesem Tag etwas Zusätzliches zu sehen. Die Feuerwehr Miesbach stellt sich ab 11 Uhr vor und kommt mit Spritzwand, Wasserflipper und Drehleiter.

Reservierungen

für Tische im Festzelt sind möglich unter 0175 / 82 20 467, gerne per WhatsApp. Die Vereine, die am Festzug teilnehmen und später im Zelt einkehren wollen, werden wegen der Planung ebenfalls um Reservierung gebeten.

cmh