Volkshochschule Oberland: Neuer Vorstand ab April - Dominik Schmidt folgt auf Thomas Mandl

Von: Jonas Napiletzki

Nach 35 Jahren im Dienst der vhs verabschiedet sich Thomas Mandl als Vorstand. Ihm folgt ab April Dominik Schmidt nach, der in der Volkshochschule kein Unbekannter ist.

Landkreis - Dominik Schmidt folgt Thomas Mandl als Vorstand der vhs Oberland nach. Seit rund einem Jahr leitet der 37-Jährige den vhs-Standort in Tegernsee. Dort ging der Osterwarngauer auch zur Schule, später studierte er Lehramt für Gymnasium und unterrichtete Deutsch und Sport.

Schmidt leitete bisher dem vhs-Standort Tegernsee

„Von der Baustelle über ein Fitnessstudio bis hin zum Übersetzer habe ich schon alles gemacht“, sagt Schmidt. In der Erwachsenenbildung habe er sich wohlgefühlt –und spezialisierte sich immer mehr. Anfangs noch in München, später im Landkreis Miesbach gab Schmidt Deutsch- und Integrationskurse, eröffnete eine eigene Sprachschule und arbeitete als Lehrer bei der Berufsschule der Asklepiosklinik in Bad Tölz. Das sei ihm später zu medizinisch geworden, sagt Schmidt, weshalb er sich als Leiter der vhs in Tegernsee bewarb. In der Pandemie konnte er sich stark mit IT-Wissen einbringen und baute Onlineangebote aus.

„Intensives Bewerbungsverfahren“

Die Position Vorstands sei ausgeschrieben worden, berichtet Schmidt. „Ich habe meinen Hut in den Ring geworfen.“ Der 37-Jährige setzte sich nach einem „intensiven Bewerbungsverfahren“ in zwei Runden gegen fünf andere Bewerber in der engeren Auswahl durch. Vorgestellt wurde er als Nachfolger bei der Mitgliederversammlung am Montag. Zum Start Anfang April will er die Zusammenarbeit der vier Zentren intensivieren. „Mir ist wichtig, dass unsere lokale Präsenz gewährleistet bleibt.“ Neben der zentralen Organisation sei die Erreichbarkeit vor Ort sehr wichtig. Später will sich Schmidt besonders um die berufliche Bildung kümmern und weiterhin kostenlose, niederschwellig zugängliche Angebote erhalten – in enger Zusammenarbeit mit seiner Vorstandskollegin Veronika Weese.

Schmidts Vorgänger Thomas Mandl hat 35 Jahre für die Volkshochschule gearbeitet, zuletzt als Vorstand. Nun wechselt er in den Ruhestand. nap

