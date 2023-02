Vom Konvoi zum Verein: Miesbacher Erdbeben-Helfer wollen sich weiter engagieren

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Engagiertes Team: der Vorstand des neu gegründeten Vereins Miesbach hilft mit (vorne v.r.) Alexandra Wührer (Beisitzerin), Serkan Yörüsün (Zweiter Vorsitzender), Nazan Ay (Organisation), sowie (hinten v.r.) Güli Avci (Vorsitzende), Volkan Avci (Beisitzer), Iman Yörüsün (Kassenwart), Melisa Ay (Schriftführerin) und Sadi Aydin (Organisation). © Privat

Der Miesbacher Hilfstransport in die Erdbebengebiete in der Türkei soll keine einmalige Unterstützung bleiben. Deshalb haben die Initiatoren nun einen Verein gegründet: Miesbach hilft.

Miesbach – Die Mission des Miesbacher Hilfskonvois in den Erdbebengebieten in der Türkei ist erfolgreich abgeschlossen. Von jetzt auf gleich in den Alltag zurückzukehren, fällt Initiator Volkan Avci aber schwer. „Man ist immer noch ein bisschen plemplem im Kopf“, sagt er. Die Bilder der großen menschlichen Not, die er mit seinen Mitstreitern beim Ausgaben der Hilfsgüter in der Region um Gaziantep gesehen hat, lassen ihm seine Aufgaben als Geschäftsführer eines Miesbacher Kfz-Betriebs irgendwie zweitrangig erscheinen. „Wenn man überlegt, was man da unten alles tun könnte, fragt man sich, für was man sich bei uns eigentlich abrackert.“ Doch die kleine Sinnkrise währte nur kurz – und Avci kehrte wieder zurück in die Rolle des Machers. Zusammen mit seiner Frau Güli und sechs weiteren Initiatoren plante er die Gründung eines Vereins.

Firmen wollen Spendenquittung

Der Auslöser war eher pragmatisch, berichtet Volkan Avci. So hätten ihm viele Firmen Geldspenden für den Hilfstransport angeboten. „Aber als Privatperson konnte ich keine Spendenquittung ausstellen“, erklärt er. Ein Verein könne dies – die Idee war geboren. Und wie schon bei der Organisation der mitunter abenteuerlichen Fahrt ins Krisengebiet (wir berichteten) war es Güli Avci, die sich um die dafür notwendige bürokratischen Schritte kümmerte. Da sie früher bereits Gründungsmitglied in zwei Vereinen gewesen sei und sich als Inhaberin eines Abrechnungsbüros für Zahnarztpraxen auch mit kaufmännischen Themen auskenne, sei die Satzung schnell fertig gewesen. „Beim Notar waren wir auch schon“, berichtet Avci stolz. Bei der konstituierenden Sitzung waren die zu vergebenden Vorstandsämter ebenfalls schnell besetzt (siehe Foto). „Die Leute brauchen jetzt unsere Hilfe“, betont Güli Avci als Vorsitzende des neuen Vereins.

Obwohl zuerst natürlich weiter die Unterstützung der Erdbebenopfer in der Türkei im Vordergrund stehe, sei der Vereinszweck bewusst auch für andere Aktionen offen gehalten. Das spiegelt sich auch im Namen wider: „Miesbach hilft“. Ziel sei es letztlich, das positive Momentum aus der spontanen und überragenden Hilfsbereitschaft mitzunehmen, um auch weiterhin Gutes zu tun.

Lieber Hilfe vor Ort als kostenintensiver Transport

Einen weiteren Konvoi von Miesbach bis in die Türkei will Volkan Avci aber nicht mehr auf die Strecke schicken. Obwohl die Reise dank Unterstützung des Konsulats und Polizeischutz vor Ort deutlich reibungsärmer verlief als bei vielen vergleichbaren Transporten, hätten die Benzinkosten viel Spendengeld verschlungen. Geld, das in Hilfsgütern viel besser angelegt gewesen wäre, findet Avci. „Wir haben dazu gelernt.“ Ab sofort soll der neue Verein Spendengelder sammeln, die Avci und seine Mitstreiter in Istanbul für gezielte Einkäufe nutzen wollen. Den Weitertransport ins Krisengebiet koordiniere man mit Partnern vor Ort.

Vor allem eins will Volkan Avci weiter sicherstellen: „Alle Spenden sollen dort ankommen, wo sie gebraucht werden.“

sg