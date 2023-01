Vom Terminator geherzt: So traf Hans Holnburger Arnold Schwarzenegger beim legendären Stanglwirt

Von: Dieter Dorby

Teilen

Treffen der Legenden: Superstar Arnold Schwarzenegger (l.) nimmt Hans Holnburger in den Arm, der seit 30 Jahren die Weißwürste für die Stanglwirt-Party liefert. © privat

Was für ein Geburtstag: Die legendäre Weißwurstparty im Stanglwirt in Going bei Kitzbühel, die vor dem Hahnenkamm-Rennen stattfindet, feiert ihr 30. Jubiläum. Mittendrin: Metzgermeister Hans Holnburger aus Miesbach.

Immerhin war es sein 2019 verstorbener Sohn Toni, der das mittlerweile auf 2800 Gäste begrenzte Mega-Promi-Event 1991 mit Stanglwirt Balthasar Hauser aus der Taufe gehoben hat.

„Hans, Du gehörst dazu!“

Die Stammtischparty von einst mit gerade mal acht Gästen ist seit Jahren Kult. Da wundert es nicht, dass auch Hans Holnburger ein Star unter den Stars ist. Das demonstrierte Arnold Schwarzenegger besonders eindrucksvoll. Der Action-Superstar und ehemalige Gouverneur von Kalifornien zog Holnburger kurzerhand zu sich herüber, als dieser vor den Kameras vorbeigehen wollte und herzte den 87-Jährigen mit den Worten: „Naa, Hans, du bleibst da. Du ghörst aa dazua.“

Sportler unter sich

Was zeigt: Die herzliche Stimmung verbindet. Da spielt es keine Rolle, dass Arnie sich seit 2016 eigentlich „fast vegan“ ernähren soll. Aber Ex-Bodybuilder Schwarzenberger und TEV-Eishockey-Legende Holnburger verbinden dafür der Sport und die Überzeugung, dass das Alter allein keine Grenze ist.

7000 Weißwürste wurden heuer frisch produziert in Miesbach, abgebrüht und gekühlt nach Going zum Stnaglwirt gebracht. Dort werden die Würste immer in Etappen hinter den Kulissen warm gemacht und dann in den großen Weißwurstkessel auf der Party nachgefüllt.

„Wundervolle Feier - lauter nette Leute“

Hans und Kathi Holnburger feierten jedenfalls bis 3 Uhr morgens mit. „Es war eine wundervolle Feier mit nur netten Leute“, schwärmt der Unternehmer, der den ganzen Abend nur Cola und Almdudler getrunken hat. Nach eigenen Worten aus gutem Grund: „Was wäre denn gewesen, wenn zuhause in der Firma was passiert wäre? Dann hätt’ ich ja sofort heimfahren müssen.“

ddy