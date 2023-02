Von Gardetanz bis Hüttengaudi: Gelungenes Faschingsfinale in und um Miesbach

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Die Maschkera auf dem Miesbacher Marktplatz strahlen mit der Sonne um die Wette. Das eine oder andere kühlende Getränk durfte bei den vorfrühlingshaften Temperaturen nicht fehlen. © THOMAS PLETTENBERG

Das Faschingsfinale im Schlierach-/Leitzachtal war noch mal richtig glanzvoll. Fröhliche Maschkera tanzten und sangen bei schönster Sonnenwärme dem Kehraus entgegen.

Schlierach-/Leitzachtal – Ins außerhäusliche Exil musste der Bürgermeister dann doch nicht. Auch nach erfolgter Machtübernahme durch das Prinzenpaar Anton II. und Sophie II. der Crachia samt ihres närrischen Gefolges am Faschingsdienstag um 9 Uhr war Jens Zangenfeind – vielleicht auch wegen seiner kreativen Verkleidung als Römer – im Rathaus noch geduldet. Allerdings in geringfügig anderer Funktion: „Ich durfte bedienen und ausschenken“, ließ er auf Nachfrage unserer Zeitung wissen. Zu tun hatte er dabei sicher einiges, ließ die Crachia doch wieder ihre traditionelle Weißwurstbrotzeit für die Mitarbeiter von Gemeindeverwaltung und Bauhof springen. Der von Tischen und Stühlen befreite Sitzungssaal habe als Bühne für die Tanzeinlagen der Garden gedient, berichtet der Bürgermeister. „Bei den Hebefiguren ist uns dann klar geworden, dass wir demnächst aufstocken müssen.“

Party pur am Miesbacher Marktplatz

Keine Höhenbegrenzung hatte die Crachia derweil bei ihrem nachmittäglichen Auftritt beim Faschingstreiben auf dem Miesbacher Marktplatz. Unter strahlend blauem Himmel glitzerten die Kostüme der Tänzer und die Kappen der Elferräte in der Sonne, während die bunt maskierte Menge im Takt mit wippte. Davor und danach sorgte ein DJ für eine Mischung aus Kölschen Liedern, Chart-Stürmern und den obligatorischen Ballermann-Hits. Wer die vom Mitsingen erhitzten Stimmbänder mit Getränken kühlen oder die vom Tanzen müden Glieder mit Krapfen, Bratwurst, Pizza & Co. für die nächste Runde stärken wollte, wurde an den rundherum aufgebaut Verpflegungsständen der Vereine und der umliegenden Lokale fündig.

Der große Moment: (vorne v.l.) Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind, verkleidet als Römer, übergibt den Rathausschlüssel an Prinz Anton II. und Prinzessin Sophie II.. © THOMAS PLETTENBERG

Maskiertes Gaudirennen am Sudelfeld

So manchen Muskelkater dürften derweil die Teilnehmer des „Nostalschi“ an der Speckalm am Sudelfeld mit in die Fastenzeit nehmen. Trotz perfekt präparierter Pisten und bestem Ski-Wetter mussten sie wegen ihrer historischen Ausrüstung mit Holzski und Lederschnürschuhen sowie ihrer nostalgischen Klamotten wie Knickerbocker und Dirndlrock so manche akrobatische Einlage zeigen, um es beim Gaudi-Rennen auf der Vogelsang-Abfahrt ins Ziel zu schaffen. Aber auch abseits der Piste kamen alle Fans des Skisports von anno dazumal kamen bei Speis und Trank und der Musik der Band The Crazy Bones voll auf ihre Kosten.

In Skistiefeln auf der Bierbank: Die Nostalschi-Fahrer lassen den Tag vor der Speckalm ausklingen. © Privat

Wer im Faschingsendspurt am längsten auf den Beinen war, lässt sich freilich nicht beantworten. Zumindest die Haushamer dürften angesichts des vollen Programms vom morgendlichen Wecken durch die Fanfarenbläser der Crachia bis zum abendlichen Ausklang beim Kehraus im Alpengasthof Glück Auf auf einen ruhigen Aschermittwoch hoffen. Und dabei auf einen laut Bürgermeister Zangenfeind „ganz besonderen Fasching“ zurückblicken. Von den jüngsten Gardemäusen bis zu den dienstältesten Elferräten habe die Crachia gezeigt, wie gut sie die lange Corona-Pause weggesteckt habe, lobt der Bürgermeister: „Sie haben wieder eine tolle Visitenkarte abgegeben.“

