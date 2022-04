Flüchtlinge verlassen Erstaufnahmeeinrichtung im Kreis Miesbach

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Untergebracht in Turnhallen: Viele Ukraine-Flüchtlinge müssen aktuell auf Feldbetten schlafen. © Roessler/DPA

45 Flüchtlinge harren derzeit in der Turnhalle des Gymnasiums Miesbach aus, nachdem sie die Erstaufnahmeeinrichtung am Dienstag räumen mussten.

Landkreis – Seit Dienstag steht die Turnhalle der Berufsschule Miesbach leer – die Flüchtlinge aus der Ukraine sind in die Turnhalle des Gymnasiums gezogen. Nicht etwa, weil es dort behaglicher wäre, ihr Umzug hat bürokratische Gründe: Laut Landratsamtssprecherin Sophie Stadler ist die Turnhalle der Berufsschule bei der Regierung von Oberbayern als dezentrale Erstaufnahmeeinrichtung gemeldet. Als solche muss sie so viele freie Plätze wie möglich bieten, um auf kurzfristige Zuweisungen reagieren zu können.

Aktuell harren 45 Menschen in der Turnhalle des Gymnasiums aus – in der Hoffnung, bald ein richtiges Zuhause zu finden. Ob und wann das gelingt, ist freilich fraglich: Das Gros der inzwischen 1 145 Flüchtlinge (vor Ostern waren es 1 126) lebt noch immer in Notunterkünften oder ist privat untergebracht.

Weiter unklar ist, ob Flüchtlinge aus der Ukraine in der leer stehenden Seniorenresidenz Schliersee unterkommen können. Wie berichtet, hatte die Gemeinde Schliersee eine entsprechende Anfrage an den französischen Pächter gerichtet. Ob der inzwischen reagiert hat, konnte die Gemeinde Schliersee gestern mit Verweis auf die laufenden Osterferien nicht beantworten.

Allerdings hat das Landratsamt inzwischen mehrere größere Objekte besichtigt und der Regierung zur Kostenübernahme vorgelegt. Um welche Objekte konkret es sich dabei handelt, möchte Stadler mit Blick auf die laufenden Vertragsverhandlungen noch nicht sagen.

Vorwärts geht es auch bei der Bearbeitung der Anträge auf Aufenthalt: Von den bislang 921 eingereichten Anträgen insgesamt hat die zuständige Behörde im Landratsamt bereits 844 bewilligt. Etwa drei Viertel aller Anträge wurden Stadler zufolge schon ausgegeben, der Rest folgt in den kommenden Tagen. Bei einigen Anträgen sei noch Recherche notwendig, so Stadler, etwa weil Kontaktdaten fehlten, die Handynummer falsch sei oder die E-Mail-Adresse unleserlich. Ukrainische Flüchtlinge mit Aufenthaltstitel dürfen arbeiten oder Sozialleistungen beantragen.

