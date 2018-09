Bauarbeiten für neuen Fußgängerweg gestartet

Der Humus wird abgetragen: Gestern haben am Waitzinger Park neben dem Habererplatz die Bauarbeiten für den neuen Fußgängerweg begonnen.

Von der Volksfestwiese zum Habererplatz

von Dieter Dorby schließen

Die Bauarbeiten für den geplanten Gehweg von der Volksfestwiese runter zum Habererplatz in Miesbach haben begonnen. Gestern begann die ausführende Firma mit dem Abtragen der Humusschicht am Waitzinger Park, heute soll auch an der Waitzinger Wiese mit den Vorarbeiten angefangen werden. Der Baustart ist für Montag vorgesehen.