Von wegen kein Fasching: Große Nachfrage nach Kostümen und Masken in Miesbach

Von: Sebastian Grauvogl

Unerwartet großen Andrang erlebt Johann Bernöcker, Abteilungsleiter im Müller-Drogeriemarkt in Miesbach, zwischen den Regalen mit den Faschingsartikeln und -kostümen. © Thomas Plettenberg

Keine Umzüge, keine Bälle: Wer kauft sich da schon ein neues Kostüm oder Luftschlangen? Eine ganze Menge Leute, erzählt Johann Bernöcker vom Müller Drogeriemarkt in Miesbach.

Miesbach - „Wir haben selbst nicht gedacht, dass die Nachfrage so hoch ausfällt“, sagt der Abteilungsleiter. So habe man erst überlegt, wie im Vorjahr gar keine Faschingsartikel in die Regale zu stellen. Doch auf Anraten des Konzerns habe man es dann doch probiert. Und seit vergangenen Freitag geht’s nun richtig rund bei Masken, Schminke und Konfetti.

Andrang steigt mit jedem Tag

„Mit jedem Tag sind mehr Kunden gekommen“, berichtet Bernöcker. In erster Linie Familien mit Kindern, die sich für Kindergarten, Schule und Eisdisko ausstatten. Alles eben, was trotz Corona in Sachen Karneval möglich ist. Und das ist zumindest etwas mehr als im Lockdown vor einem Jahr, als sich sämtliche Faschingsfreuden auf das heimische Wohnzimmer beschränken mussten.

Bei den Kostümen setzen die kleinen Narren heuer offenbar auf Klassiker. Polizist(in), Feuerwehrmann/-frau und alles, was mit dem Disney-Film „Die Eiskönigin“ zu tun hat, liegt laut Bernöcker hoch im Kurs. Auch Pistolen und Munition seien gefragt – selbstverständlich nur als ungefährliche Spielzeugvariante zur Cowboy-Maskerade. Wer sich lieber aufs farbenfrohe Dekorieren beschränkt, hat es ein bisschen schwerer im Faschingsendspurt. „Luftschlangen sind ausverkauft“, sagt Bernöcker.

Gar nicht erst bekommen hat der Miesbacher Müller-Markt zwei absolute Standardartikel in Sachen fünfte Jahreszeit: Clownsnasen und Vampirzähne. Warum, kann der Abteilungsleiter nicht beantworten. Er vermutet aber Lieferengpässe als Ursache. Auch die Faschingsindustrie muss sich nach den Lockdowns wohl erst wieder warmlaufen.

