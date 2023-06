Vor dem Unterricht: Schülerin (15) mit Joint erwischt

Mit einem Joint in der Hand wurde die 15-Jährige in Miesbach erwischt.

POLIZEIBERICHT

Von Dieter Dorby schließen

Am Morgen ‘nen Joint und der Tag ist dein Freund? Darauf hat offenbar eine Schülerin in Miesbach gesetzt und wurde prompt von der Polizei erwischt.

Da war jemand aber schon recht früh unterwegs. Wie die Polizei Miesbach mitteilt, wurde am Montag gegen 7.55 Uhr eine 15-jährige Miesbacherin in der Kreisstadt am Jahnweg auf dem Weg in die Schule rauchenderweise erwischt – mit einem Joint in der Hand.

Schulische Gründe angegeben

Die Schülerin gab an, dass an diesem Tage ein bis zwei Exen in der Schule anstehen würden – auf diese Weise würde sie entspannter in die Schule gehen.

Das Verständnis der Beamten hielt sich in Grenzen. Sie leiteten gegen die 15-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen Marihuana-Besitzes ein.

ddy