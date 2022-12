Neuwahlen beim Ärztlichen Kreisverband - Auch die Versorgung wandelt sich

Von: Jonas Napiletzki

Der Vorstand: (v.l.) Christoph Menzel, Steffen Herdtle, Mirjam Schrön, Peter Wellner, Mirko Barone, Thomas Straßmüller, Monika Högl, Stefan Heberger und Dirk Hamann. © Privat

Der Ärztliche Kreisverband hat einen neuen Vorstand gewählt. An der Spitze bleibt der Gmunder Hausarzt Thomas Straßmüller.

Landkreis – Der Ärztliche Kreisverband (ÄKV) Miesbach vertritt unter anderem die beruflichen Interessen der Ärzte im Landkreis und dient damit auch den Patienten. Turnusgemäß nach fünf Jahren wählten die Mitglieder den neuen Vorstand – wobei sich personell wenig änderte. Neues gibt’s bei den inhaltlichen Zielen.

Straßmüller: „Mit Corona-Pandemie unruhige Zeiten hinter uns“

An der Spitze des Verbands bleibt für weitere fünf Jahre der Gmunder Hausarzt Thomas Straßmüller. Auch die Rolle des Zweiten Vorsitzenden übernimmt weiterhin Mirko Barone, Oberarzt im Krankenhaus Agatharied. Beisitzer bleiben Mirjam Schrön, Monika Högl, Dirk Hamann, Peter Wellner und Stefan Heberger.

Martin Schardey hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Für ihn und für Markus Klos sind nun Christoph Menzel und Steffen Herdtle neu als Beisitzer im Vorstand. Die konstituierende Sitzung steht noch aus. Straßmüller erklärt: „Wir haben mit der Corona-Pandemie unruhige Zeiten hinter uns.“ Der neue Vorstand müsse sich erst ordnen. Bereits gesetzt sind die Hauptaufgaben, zu denen die Organisation ärztlicher Fortbildungen zählt. „Wir würden die Gestaltung der Fortbildungen gern einem Vorstandsmitglied schwerpunktmäßig übertragen“, sagt der Vorsitzende.

Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung verschwimmen

Insgesamt sei den Ärzten der Wert des Kreisverbands wieder stärker bewusst geworden. „Die übergreifende Verbindung zwischen den Ärzten ist sinnvoll und wichtig“, sagt Straßmüller.

Der Verband stehe etwa mit dem Strukturwandel in der Versorgung vor neuen Herausforderungen. Die Grenzen zwischen stationären und ambulanten Angeboten würden fließender; Kliniken seien stärker im ambulanten Bereich tätig. Hier habe der Kreisverband als sektorenübergreifende Struktur eine wichtige Funktion für die Organisation. Auch deshalb, sagt Straßmüller, sei es gut, dass im Vorstand verschiedene Bereiche abgedeckt sind. Dirk Hamann etwa ist im Reha-Bereich tätig, Peter Wellner und Steffen Herdtle im Krankenhaus. nap

