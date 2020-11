Die Unternehmen im Oberland sind besser als erwartet durch den Corona-Sommer gekommen. Mit Investitionen sind sie wegen der bleibenden Unsicherheit dennoch vorsichtig.

Landkreis – Nach dem coronabedingten Einbruch im Frühjahr ist die Wirtschaft im Oberland besser als erwartet durch den Sommer gekommen. Laut der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern vom Herbst stieg der IHK-Konjunkturindex für die Region von 87 auf 105 Punkte. Die Befragung erfolgte allerdings schon im September, also vor den inzwischen stark gestiegenen Infektionszahlen und dem mittlerweile vollzogenen Teil-Lockdown. Somit spiegeln sich die neuen Beschränkungen für die Wirtschaft noch nicht in den geäußerten Erwartungen der Unternehmen aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Weilheim-Schongau wider.

Unternehmen halten sich wegen Pandemie mit Investitionen zurück

Zu ihrer Geschäftslage befragt, bezeichneten laut einer Pressemitteilung rund 40 Prozent der Unternehmen diese als gut. Jedes vierte Unternehmen bewertete sie als schlecht. Die Wachstumsaussichten sind jedoch sehr gedämpft. Hinsichtlich ihrer Erwartungen an die kommenden Monate rechnen nur 17 Prozent der Unternehmen mit einer Geschäftsbelebung, fast ein Viertel (23 Prozent) hingegen mit einer Eintrübung. Die geringe Zuversicht ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Branchen wie Hotellerie und Gastronomie, das Veranstaltungswesen, die Kultur- und Kreativwirtschaft oder der Tourismus nach wie vor unter erheblichen Einschränkungen leiden.

Die Verunsicherung in Bezug auf die Corona-Pandemie und deren weitere Folgen bleibt hoch. Hinzu kommen wirtschaftspolitische Risiken wie der Brexit oder weiterhin schwelende Handelskonflikte. Der für ganz Bayern bedeutsame Fahrzeugbau befindet sich zudem in einem tief greifenden Strukturwandel. Diese große Verunsicherung führt dazu, dass die Investitionspläne der Unternehmen auf niedrigem Niveau verharren. Damit sinkt die Nachfrage bei den Investitionsgüter produzierenden Unternehmen, was sich negativ auf das mittelfristige Wachstumspotenzial auswirkt.

Nur 15 Prozent der befragten Unternehmen möchten derzeit mehr als bisher investieren. Rund ein Fünftel will seine Investitionen zurückfahren, und ein Viertel beabsichtigt sogar, vollständig darauf zu verzichten. Das ist im langfristigen Vergleich ein sehr hoher Wert. Auch beim Personal sparen die Unternehmen. Nur elf Prozent möchten mehr Mitarbeiter einstellen, ein Viertel muss Stellen streichen. Damit verbleiben die Beschäftigungspläne auf dem niedrigen Niveau vom Frühjahr.

„Die heimischen Unternehmen stehen vor nie dagewesenen Herausforderungen“, betont Reinhold Krämmel, Sprecher des IHK-Forums Region Oberland. „Aufgrund des erneuten Lockdowns mit umfassenden Beschränkungen, die große Teile der Wirtschaft zu spüren bekommen, und angesichts der Lockdowns in vielen europä-ischen Nachbarstaaten wird die wirtschaftliche Erholung eine Pause einlegen.“ Der Unternehmer ist gleichzeitig davon überzeugt: „Wenn wir durch gemeinsame Anstrengung und Disziplin das Ansteckungsgeschehen in den Griff bekommen, wird der wirtschaftliche Aufholprozess im neuen Jahr wieder an Dynamik zurückgewinnen.“ Was die Wirtschaft dafür braucht, sei Rückenwind aus der Politik. Dazu gehöre unbedingt ein Belastungsmoratorium. Krämmel: „In dieser Krise darf der Rucksack aus Bürokratie, Vorschriften und Regularien für die Unternehmen nicht noch voller gestopft werden.“