Waffen, Substanzen und NS-Gegenstände: Weitere Funde in den Wohnräumen des Brüderpaares

Von: Dieter Dorby

Erfolgreiche Verkehrskontrolle auf der A 92: Im Opel der beiden Brüder aus dem Landkreis Miesbach wurden Waffen sowie Molotow-Cocktails in Bierflaschen sichergestellt. © ham

Die beiden Brüder aus dem Landkreis Miesbach, die Samstagnacht auf der Autobahn A 92 im Landkreis Erding kontrolliert und mit Waffen sowie mehreren Molotow-Cocktails und NS-Devotionalien erwischt worden waren, geraten zunehmend unter Druck bei den polizeilichen Ermittlungen.

Nach der erfolgreichen Verkehrskontrolle stellten Beamte bei der Durchsuchung der Wohnungen der beiden Männer weitere verdächtige Gegenstände sicher.

Wie berichtet, gerieten am vergangenen Samstagabend zwei junge Männer im Alter von 18 und 21 Jahren bei der Großkontrolle auf dem Parkplatz Moosburger Au Ost in Fahrtrichtung Deggendorf ins Visier der Polizei. Die Einsatzkräfte hatten den richtigen Riecher, als sie gegen 22.45 Uhr den Opel Corsa mit Miesbacher Kennzeichen einer ganzheitlichen Kontrolle unterzogen.

Konzertierte Aktion der Polizei

Nachdem im Auto mehrere verdächtige Flüssigkeiten und verschiedene einfachere Waffen ohne vorhandene Erlaubnis aufgefunden wurden, durchsuchte die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landshut die Wohnräume der beiden jungen Männer im Landkreis Miesbach sowie an ihrem Zielort im Landkreis Freyung-Grafenau. Involviert in diese konzertierte Aktion waren dabei die Kriminalpolizeiinspektion Erding, die Polizeipräsidien Oberbayern Süd und Niederbayern sowie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA).

Untersuchung läuft

Auch in den Wohnräumen wurden verschiedene Flüssigkeiten und Feststoffe aufgefunden und sichergestellt. Noch in den Wohnungen schlossen die Spezialisten des BLKA aus, dass es sich in der vorhandenen Zusammensetzung um Explosivstoffe handelt. Gleichwohl wird durch das BLKA gutachterlich geprüft, zu welchem Zwecke die Stoffe bestimmt sind und welche Wirkung sie bei entsprechender Zusammensetzung entfalten könnten.

Daneben stellten die Einsatzkräfte verschiedene Schreckschusswaffen, Hieb- und Stichwaffen, geringe Mengen an Betäubungsmitteln, Gegenstände mit nationalsozialistischen Symbolen sowie verschiedene Datenträger und Mobiltelefone sicher, die nun im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet werden.

Staatsanwaltschaft München II übernimmt

Da alle vorhandenen Beweismittel im Opel Corsa und den Wohnräumen von der Polizei für weitere Untersuchungen gesichert wurden, konnten die beiden Männer aus der vorübergehenden Haft entlassen werden. Aufgrund des Wohnortes der Tatverdächtigen wird das Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft München II von den Kollegen in Landshut übernommen. Unter ihrer Sachleitung werden die Gegenstände sowie das Verhalten der beiden Männer umfassend strafrechtlich geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

ddy