Kreistagswahl bleibt noch einen Tag länger spannend

Die Kreistagswahl bleibt noch spannend: Die Auszählung nach der Kommunalwahl im Landkreis Miesbach konnte noch nicht abgeschlossen werden.Was schon feststeht - und was nicht.

Landkreis – Die Grünen legen im Kreistag im Landkreis Miesbach weiter zu, während die CSU die herben Verluste nicht aufholen kann, die sie 2014 nach der Sponsoring-Affäre um Jakob Kreidl einfuhr. Voraussichtlich machen drei weitere Fraktionen das Gremium noch etwas bunter.

Technische Probleme sorgten dafür, dass die Ergebnisse der Kreistagswahl aus Bad Wiessee, Gmund, Waakirchen und Weyarn bis Montagabend nicht vollständig vorlagen. Das bedeutet auch: Am Dienstag wird’s noch mal spannend, welche Kandidaten konkret in den neuen Kreistag einziehen und wie genau die Sitze verteilt sind. Gleichwohl verrät die allgemeinen Tendenz schon einiges. Für die einen erfreulicher, für andere weniger.

Sechs Jahre nach Kreidl: Derrappelt sich die CSU?

Die bisher 21-köpfige CSU-Fraktion könnte bei 22 Mandaten landen. CSU-Fraktionssprecher Josef Bierschneider nimmt’s positiv, auch wenn das immer noch sechs Sitze weniger wären als bis 2014: „Wir freuen uns, dass wir vom Wähler wieder den Auftrag bekommen, die stärkste Fraktion zu bilden“, sagt der Kreuther Bürgermeister. Über ein zusätzliches Mandat sei man froh. „Natürlich würden wir uns über mehr auch noch mehr freuen“, räumt er ein. Allerdings ist die politische Landschaft auch in der Region bunter geworden: Nach dem gestrigen Zwischenstand sieht es danach aus, dass in den neuen Kreistag die Linke mit einem Sitz und die ÖDP mit zwei Sitzen neu einziehen. Sind mehr kleine Parteien vertreten, geht das meist zulasten der bisher Größeren.

Die Sparkassen-Affäre vor Gericht: Noch immer herrscht keine Gewissheit

Nicht nur ein Schock für die SPD

Zu denen zählte einst auch mal die SPD. Neun Sitze hatte sie 2014 geholt. Voraussichtlich wird sich die Fraktion künftig auf fünf Mandate fast halbieren. Fraktionssprecher Martin Walch ist der Schock in seiner ersten Reaktion anzumerken. „Ich bin wirklich sprachlos“, sagt der Rechtsanwalt aus Kreuth. In seiner Heimatgemeinde hat die SPD drei Gemeinderatssitze gehalten, im benachbarten Bad Wiessee steht SPD-Bürgermeisterkandidat Robert Kühn in der Stichwahl. Warum die SPD in vielen anderen Kommunen – selbst einstigen Hochburgen – und auf Kreisebene nun unter ferner liefen läuft: Walch kann es sich nicht erklären. Wo das Problem nicht zu finden ist, dazu hat er indes klare Worte. „Christine kann man überhaupt keinen Vorwurf machen“, sagt Walch über Listenführerin Christine Negele, die als Landratskandidatin von den Wählern mit 4,54 Prozent Missachtung gestraft wurde. „Sie hat einen super Wahlkampf geführt.“

Alle Ergebnisse der Gemeinderatswahlen im Landkreis Miesbach im Überblick gibt‘s in unserem Ticker

Grüne im Aufwind

Im Aufwind dagegen bleiben die Grünen. Die Fraktion dürfte von neun auf zwölf Mitglieder wachsen. Fraktionssprecherin Elisabeth Janner sieht das als Anerkennung: „Wir haben gute Arbeit abgeliefert und der Landrat auch, das ist in diesem Ergebnis sichtbar“, sagt die Heilerziehungspflegerin aus Miesbach. Wird es einen Schulterschluss mit der ÖDP geben, die nun als zweite Partei mit einem Fokus auf Umwelt und Natur in den Kreistag einziehen dürfte? „Die ÖDP war bisher eine Ein-Thema-Partei, aber vielleicht sind sie auch lernfähig, das waren wir ja auch einmal“, sagt Janner. Die Grünen seien auch bisher offen für Schulterschlüsse gewesen, wenn die Inhalte stimmten.

Landratswahl im Kreis Miesbach: Diese beiden sind in der Stichwahl

Freie Wähler gibt‘s gleich zweimal

Mit zwei unterschiedlichen Fraktionen werden die Freien Wähler im neuen Kreistag vertreten sein, nachdem diesmal keine gemeinsame Liste zustande kam. Die FW um Listenführerin Gisela Hölscher ziehen wohl mit fünf Sitzen ein, die Freie Wähler Gemeinschaft FWG um Listenführer Andreas Hallmannsecker bekommt wohl zehn Sitze. Norbert Kerkel saß bisher einer 16-köpfigen Fraktion vor, künftig aber wohl nur noch einer zehnköpfigen. „Uns war natürlich klar, dass die Trennung zu einer Verringerung führen wird“, sagt der Waakirchner, der dort in die Stichwahl ums Amt des Bürgermeisters geht. Ob und wie sich die Trennung auf die Arbeit im Kreistag auswirkt, da ist auch Bierschneider gespannt. „Das wird auch für uns sehr spannend, weil wir das so bisher nicht hatten.“ An Grabenkämpfen sei ihm jedenfalls nicht gelegen: „Egal, von welcher Fraktion ein Antrag kommt: Wenn es der Sache dient, sollte man auch zusammenarbeiten.“

Stichwahlen: Wegen Corona nur per Brief

Katrin Hager