Stadtratsfraktionen sauer wegen CSU-Wahlwerbung

Je länger der Wahlkampf in Miesbach dauert, umso mehr kracht es. Nun ist es das Warmfreibad, das polarisiert.

Nach dem Streit um die Pläne der CSU zur Umgestaltung des Marktplatzes nebst Neubau eines Parkdecks am Eisstadion (wir berichteten) ist es nun ein Wurfblatt, das die Stadtratsfraktionen von FDP, Freien Wählern, Grünen und SPD verärgert.

Nachtarok zur Stadtratssitzung

In einer gemeinsamen Stellungnahme wehren sich Astrid Güldner (Bürgermeisterkandidatin der Grünen), Walter Fraunhofer (parteiloser Bürgermeisterkandidat von SPD und FWG), Zweiter Bürgermeister Paul Fertl (SPD) sowie die Stadträte Claus Fahrer (FDP) und Markus Seemüller (FWG) geschlossen dagegen, wie die CSU in einem Briefkasten-Flyer die Situation zur Warmbadsanierung darstellt. Konkret geht es um die Januarsitzung des Stadtrats, die die CSU so darstellt: „Leider ist das Thema in die Wahlkampfmühlen geraten und wurde mit den Stimmen der FW, SPD, Grünen und auch FDP auf unbestimmte Zeit in die neue Stadtratsbesetzung verschoben. Glaubhafte Politik und Bekenntnis für das Warmbad sieht anders aus.“

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Dabei wehren sich die fünf Unterzeichner gegen die Unterstellung, die Sanierung des Bads „werde auf unbestimmte Zeit“ verschoben und Zuschüsse in Höhe von 800 000 Euro nicht „gesichert“. Fazit: „Diese Behauptungen entsprechen nicht den Tatsachen.“

Mehrere Kritikpunkte

Die Verfasser stellen fest, die CSU tue so, „als ob einige Wochen und Monate über Sein und Nicht-Sein des Bads entscheiden würden“. Man habe das Thema verschoben, „damit der neue Stadtrat und der/die neue Bürgermeister/in sich ... erneut befassen“. Die meisten Stadträte hätten von der neuerlichen Kostenexplosion nur drei Tage vor der Sitzung erfahren. Auch sei der vom Stadtrat beschlossene „Arbeitskreis Warmbad“, der sich im Detail mit Sanierung und Finanzierung befassen soll, kein einziges Mal einberufen worden.

CSU ist sich keiner Schuld bewusst

Bei der CSU ist man sich keiner Schuld bewusst. „Wir wollten zeigen, welche Positionen wir vertreten“, sagt Badreferent Erhard Pohl. Das Verschieben des Beschlusses sei politisch, nicht sachlich motiviert gewesen. Denn es sei ja nicht um den Startschuss, sondern nur um die Beauftragung der weiteren Planung gegangen, als Grundlage für den Zuschussantrag. Fertls „Königsweg“ (Pohl), im Februar darüber zu entscheiden, wäre die CSU mitgegangen. „Dann hätten alle Zeit gehabt, sich ausführlich zu informieren“, sagt Pohl.

Franz Mayer sieht die Gefahr, dass man durch die Verzögerung immer mehr Konkurrenz am Fördertopf und damit kleinere Förderquoten bekommen könnte, „denn vor September wird der neue Stadtrat kaum darüber diskutieren“. Aber so sei das im Wahlkampf. Wenn der entschieden sei, werde man im Stadtrat wieder wie früher zusammenarbeiten – anders als von den Kritikern befürchtet – ohne bleibende Gräben.

ddy