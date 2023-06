Waldbrandgefahr: Johannifeuer im Kreis Miesbach auf der Kippe - Verbot bei Stufe vier

Von: Jonas Napiletzki

Noch rechtzeitig: Das Johannifeuer in Wall. © STS

Im Landkreis Miesbach gilt die Gefahrenstufe vier: Es besteht eine hohe Waldbrandgefahr. Nun werden erste Johannifeuer fürs Wochenende abgesagt.

Landkreis – Just am Tag vor der heutigen Sommersonnwende hat der Deutsche Wetterdienst für den Landkreis die Stufe vier im Waldbrandgefahrenindex herausgegeben. Die zweithöchste der möglichen fünf Stufen weist auf eine hohe Waldbrandgefahr hin – mit Folgen für die geplanten Johannifeuer. So sei „ein Anzünden von Daxen- oder Brauchtumsfeuern verboten“, bis die Gefahrenstufe wieder herabgesetzt werde, erklärt das Landratsamt auf Anfrage unserer Zeitung. Dabei bezieht sich die Kreisbehörde auf die Verordnung über die Verhütung von Bränden. Diese sei auch bei Veranstaltungen mit offenen Feuern „dringend einzuhalten“, so der Appell.

Wallbergbahnen und D‘Leonhardstoana sagen Johannifeuer ab

Dafür sollten Gemeinden als zuständige Genehmigungsbehörden und Veranstalter die aktuelle Warnsituation beachten, mahnt das Landratsamt weiter. Mit einer Entspannung rechnet der Deutsche Wetterdienst zwar schon für den heutigen Mittwoch – die Einstufung wird jedoch von den tatsächlichen Niederschlägen abhängen. Das Landratsamt setzt deshalb erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht voraus.

Abseits des Verbots, dessen Gültigkeit am kommenden Wochenende noch unklar ist, zeichnen sich bereits erste Absagen ab. Nicht stattfinden werden unter anderem die für Samstag geplanten Johannifeuer am Wallberg und am Brauneck im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. „Alles andere wäre nicht verantwortungsvoll“, sagt Antonia Asenstorfer, Sprecherin der Wallbergbahn. Diese Entscheidung befürwortet auch Rottach-Egerns Bürgermeister Christian Köck. Er appelliere an die Vernunft, betont der Rathaus-Chef, der selbst bei der Feuerwehr ist.

Forstbetriebsleiter warnt: Waldbrand wäre „dramatisch“

Genauso schätzt Jakob Meyer, Vorsitzender des Trachtenvereins D’Leonhardstoana Kreuth die Lage ein. Deren Johannifeuer – ursprünglich für vergangenes Wochenende geplant – werde wohl auch an diesem Samstag nicht nachgeholt. Einen weiteren Anlauf will der Vorsitzende nicht unternehmen – erst im nächsten Jahr wieder.

Jörg Meyer, Forstbetriebsleiter in Schliersee, hält diese Vorsicht für wichtig. „Der Wald ist in einer Stresssituation.“ Einen Waldbrand durch offenes Feuer zu verursachen, wäre „dramatisch“. Deshalb sei es wichtig, dass die Menschen aufpassen. Dazu gehört laut Meyer auch, nicht mit dem Auto in trockenen Wiesen zu parken. nap

