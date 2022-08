Waldecker aus Miesbach nehmen an der Medieval Parade teil - Reise in die Zeit der Rosenkriege

Von: Christine Merk

Teilen

In ihren historischen Gewändern nahmen die Waldecker aus Miesbach bei der Medieval Parade teil, dem Festumzug durch die Stadt. © privat

Ein großes Mittelalterfestival und als dessen Höhepunkt die nachgestellte Schlacht um Tewkesbury haben die Waldecker Miesbach live miterleben dürfen.

Landkreis –Anlass für die Einladung nach England war die seit 40 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen den Landkreisen Miesbach und Tewkesbury. Auch das Tewkesbury Medieval Festival feierte ein Jubiläum. 550 Jahre sind seit dem „Battle of Tewkesbury“ vergangen. Eigentlich 551 Jahre. Schon 2021 hätte gefeiert werden sollen, doch Corona hatte dies verhindert.

Waldecker hatten auch Tewkesbury besucht

Acht Mitglieder der Waldecker flogen nun nach Birmingham, um mit Gleichgesinnten in die Zeit der Rosenkriege zurückzureisen. Von Mary und Chris Lodwig und Kewin Cromwell von der Twinning association wurden sie begrüßt, berichten sie. „Diese drei kümmerten sich vier Tage lang fürsorglich um uns, und wir verbrachten mehrere Abende mit ihnen in den Pubs von Tewkesbury.“ Am ersten Tag des Festivals ging’s in die Stadt – natürlich in mittelalterlicher Gewandung. Beeindruckend waren der gewaltige Bau der Abbey sowie die Altstadt mit Häusern aus dem 14. Jahrhundert, Gebäuden in viktorianischem Baustil und auch industriellen Klinkerbauten aus dem frühen 20. Jahrhundert.

„Intensives Wochenende“ für eine Zeitreise in die Rosenkriege

In dem riesigen Festivalgelände bewunderten die Waldecker vor allem die historisch korrekten Lager. Der Mittelaltermarkt umfasste 120 Stände mit hochwertigen Waren, die Mittelalterherzen höher schlagen ließen. Die nachgestellte Schlacht um Tewkesbury lockte Ströme von Besuchern an. Das Event-Areal hatte die Fläche von etwa zehn Fußballfeldern. Das Spektakel begann mit dem Einmarsch von etwa hundert Bogenschützen, die in zwei Schlachtreihen viele Salven von Pfeilen abfeuerten, bevor sich die Fläche nach und nach füllte mit fahnenschwingenden Lanzenrittern, Hellebardenträgern, Schwertkämpfern und Landsknechten mit Streitäxten, Kanonen und Arkebusenschützen bis sich letztendlich sechs Heere mit etwa 1500 Männern und Frauen unter der Führung der Dukes, Earls und Lords in zwei Fronten gegenüberstanden. Gut eineinhalb Stunden dauerte die Show, bei schattenlosen 27 Grad. Tags drauf durften die Waldecker bei der Medieval Parade, dem Festumzug durch die Stadt Tewkesbury, mitmarschieren und wurden „überall mit Begeisterung und großer Freundlichkeit empfangen“. Ein tolles Erlebnis für die Mittelalterfreunde, die sich vor allem bei Judith Claremont-Fertl vom Tewkesbury Verein bedanken, die dieses „intensive Wochenende mit einer Zeitreise in die Rosenkriege ermöglicht“ hat. cmh

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.