Wandersaison der Frösche steht bevor: Helfer machen sich bereit

Im Einsatz: Eva Burger, Vorsitzender der Ortsgruppe Miesbach des Bund Naturschutz, sammelt auch heuer wieder Amphibien entlang des Schutzzauns bei Fehnerschmiede. Diese Aufnahme zeigt sie im April 2021. © archiv Tp

Im Frühjahr wandern Frösche, Kröten und Molche zu ihren Laichgewässern. Damit sie sicher über die Straßen kommen, stellen Landschaftspflegeverband und Staatliches Bauamt jedes Jahr Schutzzäune auf. Kommende Woche ist es wieder soweit.

Landkreis – Wenn die Temperatur nachts bei etwa fünf Grad liegt und es obendrein regnet, ist es soweit: Dann erwachen Amphibien aus ihrer Winterstarre und machen sich in der Abenddämmerung auf die Reise zu ihren Laichgewässern. „Noch ist kein Zug zu erwarten, weil wir Nachtfröste haben“, erklärt Helmut Schneider, Koordinator des Amphibienschutzprojekts der Holzkirchner Ortsgruppe des Bunds Naturschutz (BN). „Aber wir rechnen damit, dass es Mitte kommender Woche soweit ist.“ Schließlich sind es nicht nur Temperatur und Feuchtigkeit, die den Amphibien signalisieren, dass Paarungszeit ist. „Sie haben so etwas wie eine innere Uhr“, erklärt Schneider. „Je weiter wir in den März kommen, desto stärker tickt diese Uhr.“

Deshalb startet Mitte kommender Woche der Aufbau der etwa 30 Zentimeter hohen Amphibienschutzzäune. Bis Ende der Woche sollen dann alle acht Straßen im Landkreis, die als Amphibienwanderrouten gelten mit Schutzzäunen gesichert sein. Abhängig davon, ob es sich um eine Kreisstraße oder eine Staatsstraße handelt, übernehmen der Landschaftspflegeverband (LPV) und das Staatliche Bauamt in Rosenheim Auf- und Abbau der Zäune. Das teilte Landratsamtssprecherin Sophie-Marie Stadler auf Nachfrage mit.

Der LPV zeichnet für fünf Zäune verantwortlich. Rund 20 000 Euro pro Jahr kostet der Amphibienschutz jährlich, sagt LPV-Geschäftsführer Mathias Fischer. Der LPV trägt allerdings nur 30 Prozent der Kosten, den Rest übernimmt die Regierung von Oberbayern.

Holzkirchen

In der Verantwortlichkeit des LPV liegt unter anderem der etwa 100 Meter lange Zaun entlang der Kreisstraße MB 19 am südlichen Ortsrand von Sufferloh auf Holzkirchner Flur. Den Zaun im Teufelsgraben dagegen errichtet das staatliche Bauamt Rosenheim da es sich hier um eine Staatsstraße handelt. An beiden Straßen übernehmen Helmut Schneider und seine Mitstreiter von der Holzkirchner BN-Gruppe das sogenannte Absammeln. Sie holen die Amphibien aus den Eimern, die entlang der Zäune in den Boden gegraben sind und tragen sie über die Straße. Damit sie nicht überfahren werden. Ein nicht ganz ungefährliches Ehrenamt, weil sie in der Dämmerung von Autofahren übersehen werden könnten.

Aber ein Amt, das Schneider am Herzen liegt – er koordiniert das Amphibienschutzprojekt bereits seit 20 Jahren. Er hofft, heuer an die positive Entwicklung des vergangenen Jahres anknüpfen zu können: 2021 war nach drei Jahren, in denen beide Laichgewässer im Teufelsgraben trocken gefallen waren, immerhin eines erhalten geblieben – mit Auswirkungen auf die Population der Erdkröten. 997 zählten die Amphibienschützer letztes Jahr im Teufelsgraben. Das entspricht einem Plus von fast zwölf Prozent gegenüber dem Jahr 2020.

Miesbach

Eva Burger, Vorsitzende der Miesbacher Bund-Naturschutz-Gruppe, beobachtet die Entwicklung in dem von ihr betreuten Gebiet mit Sorge. Sie sammelt Amphibien am Schutzzaun, der entlang der Straße steht, die von Agatharied über Ostin nach Gmund führt. Hier liegt der Fehnbach, zwei Weiher und ein wohl für die Fischzucht angelegtes Becken, in dem Grasförsche, Bergmolche und Erdkröten laichen. „Hier hat es Abholzungen gegeben“, sagt Burger. „Wir werden sehen, inwieweit sich das auf die Population auswirkt.“ Denn unordentliche, feuchte Gebiete mit Hecken, wucherndem Gras und Bäumen seien wichtige Lebensräume für Amphibien.

Weyarn

Auch Rita Thelen steht in den Startlöchern: „Bislang ist noch nichts los“, sagt die Naturschützerin, die am Brucker Weiher nahe Weyarn Amphibien über die Straße hilft. Sie beobachtet den Wetterbericht – und rechnet damit, dass kommende Woche die ersten Tiere auf Reisen gehen könnten. Vergangenes Jahr hat sie unter anderem 134 Laubfrösche und 80 Gras- und Springfrösche gezählt – diese Arten sind vom Aussterben bedroht. „Es wäre toll, wenn wir noch mehr Helfer hätten, die beim Sammeln mitmachen“, sagt Thelen.

VON BETTINA STUHLWEISSENBRUG

