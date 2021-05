Verlauf der Kollision unklar

von Luisa Billmayer schließen

Zwei Fahrer aus Miesbach und Holzkirchen sind in Bad Tölz aneinander gestoßen. Der Miesbacher Lkw-Fahrer weiß nicht mehr, ob er Vorfahrt hatte oder nicht.

Miesbach/Holzkirchen ‒ Ein Miesbacher Lkw-Fahrer und ein Autofahrer aus Holzkirchen kollidierten in Bad Tölz. Weil unklar ist, welche Ampeln auf rot oder grün standen, sucht die Polizei Zeugen. Am Donnerstag, 6. Mai gegen 13.15 Uhr fuhr der beteiligte 69-Jährige mit seinem Firmen-Lkw auf der Tegernseer Straße (B 472) Richtung Miesbach. Der Holzkirchner bog in diesem Moment von der Albert-Schäffenacker-Straße nach rechts auf dieselbe Straße ab. Auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge aneinander.

Waren die Ampeln rot oder grün? Polizei sucht nach Unfall in Bad Tölz Zeugen

Da die Sachlage bezüglich der Ampelschaltung beider Unfallbeteiligten unklar ist und der Lkw-Fahrer sich nicht mehr sicher ist, ob dessen Ampel rot oder grün zeigte, laufen die Ermittlungen zum genauen Hergang. Verletzte gab es bei dem Zusammenstoß nicht. Der entstandene Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt rund 5000 Euro. Um den Verlauf des Vorfalls genau zu rekonstruieren, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 0 80 41 - 76 106 0, bei der Polizeiinspektion Bad Tölz zu melden. (lb)

Auf dem Spielplatz des Otterfinger Tennis-Clubs haben Jugendliche drei Zehnjährige attackiert. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.