Warmfreibad von Miesbach geht in seinen letzte Sommer: Was Sie rund um die Saisoneröffnung wissen sollten

Von: Dieter Dorby

Letzte Vorbereitungen vor dem Start in die letzte Saison: Manfred Ringel vom Miesbacher Bauhof hat in den vergangenen Wochen das Warmfreibad aus dem Winterschlaf geholt und für den Betrieb fit gemacht, indem er zum Beispiel den Sonnenschutz am Kinderbecken reinigte. © Thomas Plettenberg

Der Mai ist da, und damit steht die neue Freibadsaison vor der Tür. In Miesbach startet der Betrieb des Warmfreibads am Samstag, 14. Mai. Bekanntlich ist es die letzte Öffnung in der bestehenden Form. Denn mit Abschluss der Saison beginnt im September die Umgestaltung der über 60 Jahre alten Freizeitanlage.

Die Vorbereitungen für den Badebetrieb sind nach Angaben der Stadt bereits in vollem Gange. Und die erste gute Nachricht für die Badegäste steht auch schon fest: Gemäß der 16. Bayerischen Infektionsschutzverordnung ist der Aufenthalt im Freibad Miesbach wieder uneingeschränkt erlaubt. Die Einhaltung der Basisschutzmaßnahmen – also 1,5 Meter Abstand und medizinische Gesichtsmaske – wird jedoch weiterhin empfohlen.

Auch die Öffnungszeiten stehen schon fest. Von 14. Mai bis 2. Juni hat das Warmbad von 10 bis 19 Uhr geöffnet, von 3. Juni bis 15. August von 10 bis 20 Uhr. Von 16. August bis zum letzten Tag, 18. September, läuft der Badbetrieb von 10 bis 19 Uhr.

Wehmut und Vorfreude

Für Badreferent Erhard Pohl ist es eine besondere Saison: „In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ich habe in diesem Bad meine Kindheit und Jugend verbracht. Es hängen viele schöne Erinnerungen daran. Aber wir bekommen dafür ein tolles neues und modernes Bad.“ Angst, dass die Badegäste mit der neuen Version zumindest fremdeln, hat Pohl nicht. „Sicher werden einige meinen, das alte Bad sei besser. Aber ich denke, dass wir im neuen Bad viele Wünsche integrieren konnten, zum Beispiel einen schönen Bereich für kleine Kinder, wettkampftaugliche Schwimmbahnen mit 25 und 50 Metern und ein schönes Ambiente für die Badegäste.“ Nicht zu vergessen der neue Strandeingang, der es vor allem Menschen mit Geh-Handicap einfacher macht, ins Bad zu gelangen. „Das neue Bad bietet wirklich mehr. Was nicht zuletzt daran liege, dass man mit Umfragen viele Besucher einbezogen habe.

Wenn alles planmäßig verläuft, beginnen die Umbauarbeiten im Anschluss an das Saisonende. Im Mai/Juni 2023 soll dann das neue Bad seine Tore öffnen. „Der politische Wille ist da, das Geld ist im Haushalt eingestellt, die Ausschreibungen laufen – eigentlich sollte nichts mehr schiefgehen“, sagt Pohl. „Ich bin zuversichtlich, dass den zeit- und Finanzplan einhalten können.“ Die Zustimmung zum vorzeitigen Beginn des Umbaus hat die Stadt im Zuge des Sonderförderprogramms Schwimmbadförderung bereits bekommen, wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller jüngst im Stadtrat berichtet hatte. Damit ist der Bau ohne Zuschussschaden möglich.

Besonderes Finale geplant

Zur letzten Saison wünscht sich der Badreferent, dass möglichst viele Besucher kommen, um vom Bad Abschied zu nehmen und „es in guter Erinnerung zu behalten“. Zum Abschluss ist ein „besonderes Finale“ geplant, wie Pohl durchblicken lässt. „Da werden wir uns etwas Schönes einfallen lassen.“

Auch heuer gibt es wieder Saisonkarten, die es ab sofort ausschließlich im Rathaus, Stadtkasse Zimmer 1, zu kaufen gibt. Benötigt wird dazu ein aktuelles Foto in Passbildformat. Die Eintrittspreise wurden im Vergleich zur Saison 2021 nicht erhöht. Erwachsene zahlen pro Tag drei, Kinder einen Euro. Die Saisonkarten kostet für Erwachsene 60 und für Kinder 20 Euro.

