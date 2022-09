Warmherziger Menschenfreund

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Jürgen Pohl (†) © Privat

Der langjährige Geschäftsführer des Krankenhauses Agatharied und der Seniorenresidenz Schwaighof, Jürgen Pohl, ist überraschend gestorben. Ein Nachruf.

Landkreis – Besonnen, warmherzig, nah am Menschen: Jürgen Pohl, langjähriger Geschäftsführer des Krankenhauses Agatharied und der Seniorenresidenz Schwaighof, ist überraschend im Alter von nur 66 Jahren gestorben.

Pohl wurde 1956 im fränkischen Wülfershausen geboren. Als er etwa zehn Jahre alt war, kehrten seine Eltern ins Allgäu zurück, wo er fortan aufwuchs. An der Fachhochschule Kempten studierte er Betriebswirtschaft – und bewarb sich nach seinem Abschluss am Krankenhaus in Hausham. Von 1986 bis 2008 war er Mitarbeiter der Krankenhausverwaltung, anschließend bis 2012 Geschäftsführer der Kreisklinik.

Die Gesundheits- und Pflegebranche passte gut zu ihm: „Jürgen Pohl war den Menschen sehr zugewandt und hat sich von persönlichen Geschichten stets berühren lassen“, erinnert sich Lisa Brandl-Thür. Die Geschäftsführerin des KWA Seniorenstifts Rupertihof in Rottach hatte Pohl vor vielen Jahren als Chef. „Er war sehr geradlinig, hat immer ehrlich gesagt, was er dachte.“ So habe man immer gewusst, woran man sei. Auch habe er sich immer Gedanken gemacht über das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und der Pflegebedürftigen. „Das findet man nicht oft bei Geschäftsführern“, sagt Brandl-Thür.

Als er 2012 die Leitung der Seniorenresidenz Schwaighof in Tegernsee übernommen hatte, hielt er weiter Kontakt zu seinen früheren Kollegen: Pohl organisierte mit großer Zuverlässigkeit Ehemaligen-Treffen. „Lasst uns in Kontakt bleiben“ – das war für ihn nicht nur ein leicht dahingesagtes Lippenbekenntnis, sondern ein Anliegen.

Gleichzeitig engagierte er sich mit Herzblut an seinem neuen Arbeitsplatz, dem Schwaighof. „Er hat das Berufsleben mit außergewöhnlichem Engagement gemeistert“, sagt sein Nachfolger Alexander Herrmann. „Im Rahmen der Übergabe durfte ich ihn eine gewisse Zeit begleiten, leider viel zu kurz.“ Seine Einsatzbereitschaft, Tatkraft und Menschlichkeit seien vorbildhaft gewesen. „Jürgen Pohl hat den Schwaighof geprägt, ich trete in sehr große Fußstapfen“, sagt Herrmann.

Zahlreiche Weggefährten waren im Juni zu Pohls Verabschiedung in den Ruhestand gekommen. Auch die Crachia Hausham trat auf – Pohl liebte den Fasching. Seine zweite Leidenschaft war der Sport. Er besuchte mit Begeisterung Kunstflug-Vorführungen. Und er mochte Eishockey, sein Herz gehörte dem Rosenheimer Club. Deshalb hatte ihm Landrat Olaf von Löwis zum Abschied auch eine Dauerkarte für die aktuelle Saison der Rosenheimer geschenkt. Er hatte ja nicht ahnen können, dass Pohl davon nun keinen Gebrauch mehr machen kann. „Er hat die Tochterunternehmen des Landkreises mit viel Sachverstand, Weitblick und Menschlichkeit geführt“, würdigt Löwis den Verstorbenen.

Pohl, der seine Frau Betty und seine Söhne Jürgen und Michael hinterlässt, war ein Familienmensch. Es ist tragisch, dass er die Geburt seines ersten Enkels im Dezember nicht mehr miterleben kann. Hatte er sich doch so aufs Opa-Sein gefreut.