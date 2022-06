Warum ist das Wohnen im Landkreis Miesbach so extrem teuer, Herr Boiger?

Von: Jonas Napiletzki

„Mein Werkzeug hab’ ich immer dabei“, sagt Kreisbaumeister Christian Boiger. Er berät Bauherren, meist vor Ort, über mögliche Alternativen. © Thomas Plettenberg

Das Thema Wohnen und vor allem Immobilienpreise ist allgegenwärtig. Darüber haben wir uns mit Kreisbaumeister Christian Boiger unterhalten. Er sagt: Bauen allein, reicht nicht.

Landkreis – Der Kreis Miesbach belegt unter den Top Ten der teuersten Landkreise Deutschlands den zweiten Platz. Den Quadratmeterpreis von 7973 Euro für Eigentumswohnungen im Jahr 2021 toppt nur der Kreis Nordfriesland mit der Insel Sylt. Der Vorsprung – knapp vier Euro – ist gering, hat das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) für die Postbank errechnet.

Woran das liegt, warum sich langfristig wohl nichts am Spitzenplatz ändert und wie Menschen mit der Situation umgehen können, verrät Kreisbaumeister Christian Boiger (50) im Gespräch mit unserer Zeitung. Er ist überzeugt: „Die Aufgabe besteht in mehr als nur im Bauen.“ Um jedem in der Gesellschaft einen lebenswerten Platz bieten zu können, müsse in alle Richtungen gedacht werden.

Herr Boiger, warum ist der Landkreis Miesbach so teuer, wie er ist?

Wir sind eine attraktive Region zum Leben und Arbeiten, die man nur wertschätzen kann. Wir haben Seen und Berge, wir haben eine gute öffentliche Anbindung und München als Metropole im Rücken. Die Preise werden hier nie richtig niedrig werden. Laut bayerischer Regionalplanung steht uns in den nächsten 20 Jahren fünf Prozent Bevölkerungszuwachs bevor. Die Frage ist nicht, ob das so eintrifft. Die Frage ist, wie wir damit umgehen.

Und, wie gehen wir damit um?

Etwa 80 Prozent des Baubestands, den es im Jahr 2050 geben wird, existiert bereits jetzt. Anders ausgedrückt geht es nicht nur darum, was wir bauen, sondern auch darum, wie wir mit dem Bestand umgehen. Vor 60 bis 70 Jahren hat eine Person rund 35 Quadratmeter Wohnfläche belegt. Heute sind es circa 70 Quadratmeter. Wir haben nicht zu wenig Wohnraum, wir nutzen ihn nur falsch.

Warum ist das so?

Der Bestand ist zu wenig im Fokus. Das liegt auch am immensen finanziellen Druck. Bauträger sagen: „Wir können uns leisten, neu und groß zu bauen, weil die Käufer bereit sind, das zu bezahlen.“ Wichtig wäre aber auch die Frage, ob wir uns das ökologisch leisten können. Wo nehmen wir die Rohstoffe, die graue Energie her?

Wie schaffen Sie es vor diesem Hintergrund die Umnutzung des Baubestands durchsetzen?

Irgendwann wird die Besteuerung von Rohstoffen kommen. Ich als Kreisbaumeister – das finde ich im Landkreis gut – habe meinen Fokus aber nicht auf Verwaltungstätigkeiten. Ich bin nicht das Bauamt, sondern fungiere als Vermittler und Berater zwischen der Baugenehmigung durch das Bauamt und dem Bauherren. Ihm kann ich keine Beratung aufzwängen, aber ich mache Gegenvorschläge, die im Idealfall Vorteile für beide Seiten bringen. Für den Bauherren eine Kostenersparnis – und für den Landkreis eine bessere Lösung im Sinne des Wohnraums. Meine Aufgabe ist, bei Reibungspunkten moderierend, beratend und steuernd einzugreifen – bürgernah und bürgerfreundlich. Eine Umnutzung vorzuschlagen, ist aber nur eine Facette.

Welche Facetten gibt es noch?

Stellen Sie sich das vor wie ein Mosaik. Umnutzung ist ein Steinchen, andere wären beispielsweise die erlaubten Wandhöhen, genossenschaftliches Wohnen oder Einheimischenmodelle. Es gibt keine pauschalen Lösungen. Ich achte auf ein Konglomerat an Vorgaben, die einem Konglomerat an Zielen dienen.

Auch Einheimischenmodelle sind für längst nicht alle bezahlbar.

Die Modelle sind nicht schlecht, sofern sie dem EU-Recht entsprechen. Sie sind eben ein Mosaik-Stein, um jedem in der Gesellschaft Wohnraum zu geben. Mittlerweile setzen manche Gemeinden auf Erbpacht. Und ja, auch das spiegelt wieder, dass Grunderwerb nur noch schwer erreichbar ist.

In Hausham wurden zuletzt viele Einfamilienhaus-Parzellen an Einheimische vergeben. Ist das noch zeitgemäß?

Wir würden Neubauquartiere mit Einfamilienhäusern gerne vermeiden – wir empfehlen das nicht. Aber, wie Kreisheimatpfleger Benno Bauer sagt: „Der Wunsch nach dem Einfamilienhaus ist unausrottbar.“ Es ist ein Luxusgut, das nur für eine Minderheit erfüllbar ist. Aber solange wir den Fokus auf kostengünstigen und qualitativen Wohnraum für alle legen, sperren wir uns nicht gegen Einfamilienhäuser.

Könnten Sie sich denn sperren?

Nein. Die Gemeinden stellen ihre Bebauungspläne auf. Was in deren Rahmen zulässig ist, wird genehmigt. Da geht es nie, wirklich niemals um Gefallen oder um das Gusto des Kreisbaumeisters. Im Landkreis Miesbach bekommt jeder sein Recht zugeteilt – und dafür gibt es im Baugenehmigungsverfahren ein Vier-Augen-Prinzip mit einem Juristen. Aber: Ich berate nicht nur Bürger und den Landkreis, sondern auch Kommunen. Vor der Aufstellung des Bebauungsplans kann ich schon hinterfragen: „Wollen wir das wirklich?“

Was wollen wir denn wirklich, Herr Boiger?

Es gibt absehbare Herausforderungen wie den Bevölkerungszuwachs, den Klimawandel, Ressourcen- und Flächenverbrauch. Ein guter Architekt – und ein Kreisbaumeister macht nichts anderes – plant nach diesen Herausforderungen, sie bilden das Konglomerat an Vorgaben. Gute Architektur muss nicht nur schön aussehen, sondern nachhaltig, klimaschonend, ressourcen- und flächensparend und mit regionaltypischen Materialien an die Topografie angepasst sein. Ein Kollege hat mal gesagt, Bauen ist Gestalten der Umwelt. Und in dieser Umwelt sollen sich alle Gruppen der Gesellschaft wohlfühlen und wiederfinden.

Ganz konkret: Wie muss diese Umwelt gestaltet werden, damit das klappt?

Wenn man nur Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser baut, klappt das nicht. Dort, wo es passt, kann auch mal dichter besiedelt werden. Dann gibt’s eine erdgeschossige Wohnung mit Garten und darüber vielleicht eine zweigeschossige mit Galerie oder Loggia. Man sollte nicht nur Schlafzimmer an Küchen reihen, weil jeder Freunde einladen oder Grillen will – man braucht einen Gartenersatz. Solche Lösungen lassen sich in regionaltypischer Architektursprache umsetzen. Sie werden aber nicht überall gleich aussehen. Irschenberg, Kreuth oder Bayrischzell sind anders strukturiert als Holzkirchen oder Miesbach. Man muss die Bautypologien fortschreiben, das wird seit der Antike so gemacht. Wenn das Ergebnis angepasst ist, können Bauwünsche erfüllt und Dörfer trotzdem bewahrt werden.

Ist der Landkreis auf einem guten Weg?

Er ist auf keinem schlechten, kann aber nur auf einem guten Weg bleiben, wenn man ihn immer wieder überprüft. Dafür ist es wichtig, anpassungsfähig zu sein und die Bürger mitzunehmen. Ich kann ihnen andere Nutzungen empfehlen, so kann es auch ein steigendes Wohnangebot geben. Aber man muss auch sagen, dass eine einzelne Person keine Lawine aufhalten kann. Das klappt eher mit den genannten vielen Mosaik-Steinen.

Das Gespräch führte Jonas Napiletzki.