Was für eine Premiere: Miesbachs Bürgermeister Braunmiller bläst Söder den Marsch

Getrennt üben, gemeinsam auftreten: Die neue Blaskapelle der bayerischen Bürgermeister feierte bei der Landesversammlung in der Schwarzachtalhalle von Neunburg eine gelungene Premiere. Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller (hinten r.) spielte mit seiner Posaune mit. © bayerischer Gemeindetag

Gelegentlich ist auch in der Kommunalpolitik Musik drin – und geht es nach den Bürgermeistern, darf das gerne öfter sein. Denn beim Bayerischen Gemeindetag hat sich eine Blaskapelle gebildet, in der Bürgermeister aus ganz Bayern musizieren.

Mittendrin Miesbachs Rathauschef Gerhard Braunmiller an der Posaune. Und die Premiere war ein Auftritt vor Ministerpräsident Markus Söder.

Für Braunmiller war der Auftritt bei der Landesversammlung des Gemeindetags, die vor Kurzem in Neunburg vorm Wald stattfand, ein besonderer Moment. „Die Premiere ist sehr gut gelungen“, berichtet er auf Nachfrage unserer Zeitung. Man habe als Ensemble gut zusammengespielt. „Keiner kannte sich so richtig, aber sobald man miteinander musiziert, hat man einen anderen Draht miteinander. Das ist dann eine ganz andere Harmonie.“

Braunmiller schafft es unter die Top 20

Initiiert wurde das Projekt vom Gemeindetag im Juni, da die beiden Direktoren Georg Große Verspohl und Andreas Gaß selbst musizieren. In einem Aufruf an die Bürgermeister verwies Franz Dirnberger als geschäftsführendes Präsidialmitglied darauf, dass die Rathauschefs erfahrungsgemäß viele Talente hätten. So gebe es zahlreiche Bürgermeisterchöre, und auch im sportlichen Wettkampf seien sie aktiv, zum Beispiel beim Fußball oder beim Triathlon. Daher sei es erstaunlich, dass es in Bayern bislang noch keine Blaskapelle für Bürgermeister gebe – obwohl viele Blasmusiker in den Reihen der Rathauschefs vorhanden seien. 40 Bewerbungen waren in der Folge eingegangen, aber nur 20 wurden ausgewählt.

Einmal gemeinsam proben musste reichen

Einer von ihnen ist Braunmiller. Er spielt nicht nur seit seinem zwölften Lebensjahr Posaune, sondern war auch 18 Jahre Vorsitzender bei der Stadtkapelle Miesbach. Auftritte sind also ein gewohntes Terrain für ihn, wenngleich die Vorbereitungen diesmal besonderer Natur waren. „Jeder musste für sich selbst üben und sich vorbereiten“, berichtet Braunmiller. „Aber wir haben die Noten zugeschickt bekommen.“ In Neunburg gab es dann lediglich vorab einen eineinhalbstündigen Probedurchlauf – das war’s.

Dennoch lief alles gut. Was auch am Chef der Kapelle gelegen haben mag. Als Leiter konnte bereits im Vorfeld Fensterbachs Bürgermeister Christian Ziegler gewonnen werden. Der war nämlich vor seiner Tätigkeit als Bürgermeister Profimusiker im Heeresmusikkorps 4 der Bundeswehr und hat zudem ein Studium an der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf absolviert. Am Abend vor Söder zu spielen, war für Braunmiller keine Besonderheit. „Ich habe viele Jahre auf dem Münchner Oktoberfest gespielt und bin Publikum jeglicher Art gewohnt.“ Mit dem Frankenlied, dem Marsch „Mein Heimatland“ und der Bayernhymne brachten die Bürgermeister drei Stücke zu Gehör, wenngleich der bayerische Defiliermarsch der Stadtkapelle Neunburg vorbehalten blieb.

Ob es weitere Auftritte geben wird, sei derzeit unklar, sagt Braunmiller. „Ich habe aber etwas läuten hören, dass es eine Fortsetzung geben soll.“ Genaueres wisse er aber nicht. Immerhin waren bei der Landesversammlung an die 120 Bürgermeister anwesend. „Da kann es durchaus sein, dass es aus deren Reihen die eine oder andere Anfrage gibt.“

Die Blasmusik

des Bayerischen Gemeindetags besteht aus den Bürgermeistern Markus Bauriedl (Waidhaus), Gerhard Braunmiller (Miesbach), Christoph Brunner (Arnstorf), Alexander Dörr (Freystadt), Martin Fortmaier (Eglfing), Michael Grasl (Münsing), Katja Habersack (Motten), Joachim Haller (Bodenmais), Gertrud Hitzler (Aindling), Dieter Lenzer (Iphofen), Christian Nerb (Saal/Donau), Sonja Rahm (Schönau), Johannes Ruf (Tussenhausen), Stefan Schelle (Oberhaching), Toni Schmid (Aufhausen), Michael Schwing (Röllbach), Tobias Seufert (Bastheim), Johannes Thusbaß (Prutting) und Christian Ziegler (Fensterbach).

