Wasserkraft-Ausbau: Bayernpartei scheitert mit Antrag, punktet aber mit Thema

Von: Sebastian Grauvogl

Wird bereits zur Energiegewinnung genutzt: das Wasser der Mangfall bei Müller am Baum. © Daniel Krehl

Warum Windräder aufstellen, wenn noch ungenutzte Energie in den Flüssen schlummert? Diese Frage stellte nun die Kreistagsfraktion der Bayernpartei. Sie fordert den Ausbau der Wasserkraft.

Landkreis – Warum Windräder aufstellen, wenn noch ungenutzte Energie in den Flüssen schlummert? Diese Frage stellte sich nun die Kreistagsfraktion der Bayernpartei – und packte sie auch gleich in einen Antrag. Mit dem hat sich nun der Umweltausschuss des Landkreises befasst. Am Ende stand eine Ablehnung – obwohl das Thema eigentlich auf breite Zustimmung stieß.

Bayernpartei wünscht wissenschaftliche Analyse zur möglichen Energienutzung der Gewässer

Die Vorstellung des Antrags im Gremium übernahm Balthasar Brandhofer, der erst in diesem Sommer als Nachfolger von Hans Triebl in den Kreistag eingezogen ist (wir berichteten). Im Vergleich mit vielen anderen Regionen sei der Landkreis Miesbach noch mit verhältnismäßig viel Niederschlag gesegnet, erklärte Brandhofer. Um dem Ziel der Energieautarkie einen Schritt näher zu kommen, sei es deshalb nur logisch, die noch ungenutzten Potenziale für Wasserkraftanlagen an den hiesigen Flüssen zu ermitteln. Die Bayernpartei beantrage daher eine wissenschaftliche Auswertung aller Gewässer erster, zweiter und dritter Ordnung im Landkreis Miesbach, um die Möglichkeiten zur Energieerzeugung darlegen zu können.

Es waren die beiden Klimaschutzmanagerinnen des Landkreises, die dem Antrag gewissermaßen das Wasser abgruben. Allerdings nicht seiner Intention, wie Antonia Rüede-Passul und Veronika Halmbacher versicherten. Vielmehr würden die von der Bayernpartei gewünschten Daten bereits vorliegen. Das Forschungsprojekt Inola habe 2016 auch die Potenziale der Wasserkraft ermittelt. Mit dem Ergebnis, dass sich durch neue Anlagen an Querbauwerken mit einer Gesamtleistung von knapp 900 Kilowatt (kW) pro Jahr rund 3,9 Gigawattstunden Strom erzeugen lassen. Angesichts des Gesamtverbrauchs von 445 Gigawattstunden pro Jahr ein eher geringerer Anteil.

Weiter führten die beiden Klimaschutzmanagerinnen aus, dass die Wasserkraft in den vergangenen Jahren ohnehin an Fahrt aufgenommen habe im Landkreis Miesbach. Waren 2016 noch 35 Anlagen in Betrieb, seien es 2022 schon 48. Auch der Anteil der Wasserkraft an den erneuerbaren Energien sei von 5,3 Prozent im Jahr 2016 auf 6,1 Prozent 2022 gewachsen. „Aus unserer Sicht ist es also fraglich, ob eine neue Studie so viele neue Erkenntnisse bringt“, erklärte Rüede-Passul.

Landratsamt: Potenzial wird bereits gut genutzt

Den Eindruck teilte auch der Leiter des Fachbereichs Wasser, Abfall und Bodenschutz am Landratsamt, Frank Skodczinski. Das bestehende Potenzial werde bereits gut genutzt, befand er, und Neubauten stünden oft ökologische Belange entgegen. Es seien zwar neue Beurteilungsparameter im Sinne eines „überragenden öffentlichen Interesses“ wie bei der Windkraft im Raum. Solange man aber keine detaillierten Handlungsweisen habe, könne man hierzu noch keine Aussagen treffen. Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen hingegen würden sich schon jetzt oft verfahrensfrei umsetzen lassen.

Die Ausschussmitglieder hatten dem nicht mehr viel hinzuzufügen. Dennoch dankten sie der Bayernpartei, das Thema auf die Tagesordnung gebracht und damit wieder ins Bewusstsein gerückt zu haben. „Euer Antrag geht vielleicht nicht durch, die Intention schon“, sagte etwa Paul Fertl (SPD). So solle man diesen Antrag als Anschub verstehen, sich der Sache auf Basis der vorhandenen Daten wieder verstärkt anzunehmen. Robert Wiechmann (Grüne) bat dabei das Landratsamt, die Betreiber proaktiv über Ausbaumöglichkeiten aufzuklären.

So stand das Gremium am Ende vor der paradoxen Situation, einen Antrag ablehnen zu müssen, obwohl man seine inhaltliche Zielsetzung grundsätzlich unterstützt. „Irgendwie eine blöde Situation“, meinte etwa Marlene Hupfauer (FWG). „Eigentlich sind wir doch alle für die Wasserkraft.“ Doch da sich weder Fertls Antrag auf Nichtbehandlung durchsetzte, noch Brandhofer seinen eigenen Antrag zurückziehen wollte, kam es zu dieser Abstimmung. Mit dem – nach der Behandlung letztlich absehbaren – Ergebnis, dass nur Brandhofer dafür stimmte.

Landrat Olaf von Löwis (CSU) fasste die Stimmung abschließend so zusammen: „Wir sind froh um jede zusätzliche Energiequelle, aber ein zusätzliches Gutachten bringt uns an dieser Stelle nicht weiter.“

sg