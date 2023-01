Verstärkung für den Wasserschutz: Oberregierungsrat wechselt ans Landratsamt Miesbach

Leitet die Abteilung 3 am Landratsamt: Oberregierungsrat Richard Pürner. © Landratsamt

Im Landratsamt Miesbach kümmert sich künftig ein neuer Jurist ums Wasserschutzgebietsverfahren. Das Innenministerium hat der Behörde eine neue Stelle zugeteilt.

Landkreis – Das Landratsamt hat vom Innenministerium eine dauerhafte weitere Staatsjuristenstelle zugeteilt bekommen, da der Landkreis die 100 000-Einwohner-Grenze erreicht hat: Richard Pürner wird nun die Leitung der Abteilung 3 – Mobilität und Umwelt – übernehmen.

Vorgänger Schuh wechselt ins Innenministerium

Der 35-jährige Oberregierungsrat aus München hat zuvor am Verwaltungsgericht in Regensburg gearbeitet, bevor er ans Innenministerium wechselte und von dort nach Miesbach kam. Er ist künftig zuständig für die Bereiche Mobilitätsentwicklung, Straßenverkehrswesen und Wasser, Abfall und Bodenschutz, berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Als neuer Abteilungsleiter wird sich Pürner auch um das Wasserschutzgebietsverfahren Thalham-Reisach-Gotzing kümmern, das bislang Sebastian Schuh in Form einer so genannten vorübergehenden Juristenstelle zur Aufgabe hatte (wir berichteten). Schuh hatte zuletzt die neuen Unterlagen, die für den Neustart des Verfahrens notwendig waren, geprüft und den Entwurf des Verbotskatalogs für das Schutzgebiet des Landesamts für Umwelt überarbeitet. Er wechselt nach drei Jahren in Miesbach im Rahmen der Beamtenlaufbahn ans Innenministerium.

Einarbeitung gestartet

Jurist Pürner, der in seiner Freizeit viel in den Bergen unterwegs ist, weiß um die Bedeutung des gesamten Komplexes Wasserschutzgebietsverfahren: „Fachlich reizt mich das Thema sehr“, sagt der 35-Jährige. Er habe sich bereits eingearbeitet, einige Besprechungen geführt, werde aber nach eigenen Worten noch einige Zeit zur Einarbeitung investieren und Akten studieren müssen. mm

