Wasserschutzzone: Petition erfolgreich

Quelle des Münchner Trinkwassers: das Wasserschloss Reisach. Die Erweiterung der Schutzzone trifft auf erheblichen Widerstand. © Thomas plettenberg

Im Verfahren zur Neuausweisung des Wasserschutzgebiets Thalham-Reisach-Gotzing bleibt das Landratsamt Herr des Verfahrens. Ein sofortiges Beweidungs- und Düngeverbot in der engeren Schutzzone kommt nicht.

Der Umweltausschuss des Bayerischen Landtags weist das Umweltministerium und die Regierung von Oberbayern in die Schranken. Das Verfahren zur Neuausweisung der Wasserschutzzone Thalham-Reisach-Gotzing bleibt in der Hand des Landratsamts Miesbach. Das sofortige Beweidungs- und Düngeverbot in der Schutzzone IIa - wie von der Regierung von Oberbayern gefordert - ist erstmal vom Tisch. Einen Freibrief hat das Landratsamt aber nicht bekommen. Im Herbst will der Ausschuss Fortschritte erkennen.

Argumente für ein sofortiges Beweidungsverbot ziehen nicht

Der Ausschuss hatte sich ungewöhnlich intensiv mit der Thematik beschäftigt. Das begann damit, dass sich beide Vorsitzende als Berichterstatter der Sache annahmen und ging weiter bei einem Ortstermin. Dort hörten sich einige Ausschussmitglieder die Meinung der Petenten an. Letztlich kamen sie zu dem Ergebnis, dass erstens Landrat Olaf von Löwis (CSU) das Verfahren mitnichten verschleppt und zweitens kein Grund für ein sofortiges Beweidungs- und Düngeverbot erkennbar ist. Die von den Münchner Behörden ins Feld geführten Verunreinigungen des Wassers im Jahrs 2020 taugten als Argument für ein solches Verbot wenig, zudem störten sich auch mehrere Ausschuss-MItglieder daran, dass das Ministerium einem Gutachten keinen Glauben schenkt, nur weil ihm das Ergebnis nicht passt.

Einzig die SPD-Fraktion stimmte gegen den Beschluss.

Ilse Aigner: „Lösung nur gemeinsam mit den Akteuren vor Ort“

Ilse Aigner war als Miesbacher Stimmkreisabgeordnete in der Sitzung und sagt: „Ich hoffe, dass man im Umweltministerium durch das Votum des Umweltausschusses endgültig anerkennt, dass man eine Lösung nur gemeinsam mit den Akteuren vor Ort finden kann. Und dazu braucht es auch ein umfassendes Verfahren und nicht einzelne vorgezogene Maßnahmen. Zumal ein Beweidungsverbot unverhältnismäßig wäre, denn es ist niemals ein Nachweis erbracht worden, dass die Verkeimungen vom Vieh stammten. Mit dem Votum des Umweltausschusses gehen wir in die richtige Richtung“.

Bekanntlich bezieht die Stadt München bezieht ihr Trinkwasser überwiegend aus dem Mangfalltal. Um zu verhindern, dass möglicherweise Schadstoffe ins Grundwasser gelangen, wollen die Stadtwerke schon lange die Wasserschutzzone ausweiten.