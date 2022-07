Wasserstoff: Die alternative Alternative

Teilen

„Es macht Spaß, das Ding zu fahren“: Andreas Mayr hat sich im April eine leuchtend blaue Limousine mit Wasserstoffantrieb von Toyota gekauft. Der Miesbacher Umzugsunternehmer nutzt sie für den Außendienst. © Thomas plettenberg

Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. Auf den Straßen im Landkreis sind Wasserstoff-Autos aber noch eine Ausnahmeerscheinung. Immerhin: Eine von bundesweit 94 H2-Tankstellen steht in Irschenberg.

Landkreis – Umzugsunternehmer Andreas Mayr ist beruflich viel auf Achse. Für den Außendienst hat er sich im April die leuchtend blaue Limousine Toyota Mirai gekauft – ein Wasserstoff-Auto: „Ich bin sehr zufrieden“, sagt der Miesbacher, „es macht Spaß, das Ding zu fahren.“

Das „Ding“ ist eines von nur drei Fahrzeugen mit Wasserstoffantrieb, die laut Landratsamt derzeit im Kreis Miesbach zugelassen sind. Wasserstoffautos sind im Grunde Elektrofahrzeuge. Der Unterschied zum „normalen“ E-Auto – so erklärt es der ADAC – ist eine Brennstoffzelle samt Wasserstofftank, die den Strom für den Antrieb während der Fahrt erzeugt. Wie E-Autos gelten Wasserstoff-Autos als saubere Alternative zum Verbrenner – vorausgesetzt, der Strom für die Erzeugung des Wasserstoffs kommt aus erneuerbaren Energien. Anders als E-Autos sind Wasserstoff-Fahrzeuge jedoch binnen vier Minuten vollgetankt – sie vereinen also die Vorteile aus zwei Welten, einschließlich kurzer Tankstopps, schwärmen Fans dieser Technologie.

Der Autofahrer

Das war auch der Grund, warum sich Andreas Mayr ein Wasserstoff-Auto zugelegt hat: „Der Gedanke der Nachhaltigkeit war mir schon immer wichtig.“ Er sei auch einer der ersten im Kreis Miesbach gewesen, die vor mehr als 21 Jahren Fotovoltaik installiert hatten. „Wir müssen Ressourcen schonen und unsere Umwelt im Blick haben.“

Warum kein E-Auto? „Ich habe keine Zeit, mich ewig an die Tankstelle zu stellen“, sagt Mayr. Wasserstoffautos dagegen seien alltagstauglich. Zwar schaffe sein Toyota Mirai nicht die vom Hersteller gepriesene Reichweite von 650 Kilometern – „da dürfte ich keinen Scheibenwischer und kein Radio anmachen“ – aber 500 Kilometer komme er mit einer Tankfüllung – sein Tank fasst fünf Kilo Wasserstoff – problemlos. E-Autos dagegen bezeichnet Mayr vor dem Hintergrund der Alltagstauglichkeit als „Totgeburt“. Außerdem sei fraglich, ob sie wirklich sauber seien: „Der Strom kommt aus der Steckdose, was ist denn daran grün?“ Am liebsten würde Mayr seine ganze Flotte auf Wasserstoff umrüsten, allerdings seien aktuell noch keine tauglichen Fernverkehr-Lkw mit Brennstoffzelle auf dem deutschen Markt.

Der Autohändler

Warum bislang kaum Wasserstoff-Autos auf den Straßen zu sehen sind? „Es gibt nur sehr wenige Modelle, und die sind teuer, weil es die Technik bislang nur in Fahrzeugen der Oberklasse gibt“, meint Martin Pötzinger, der in seinem Autohaus in Miesbach schon seit vier Jahren Wasserstofffahrzeuge verkauft. Rund 60 000 Euro müssten Kunden für den Toyota Mirai hinblättern. „Er wird zu 98 Prozent geleast“, sagt Pötzinger. Allerdings gebe es Fördergelder vom Staat und dem Hersteller in Höhe von etwa 15 000 Euro. „Wasserstoff-Auto-Käufer sind in der Regel technikbegeistert, innovativ und können sich das Fahrzeug leisten“, so Pötzinger. Oft seien unter den Interessenten Pendler und Geschäftsreisende, die günstig Autofahren wollen. Denn die Kfz-Steuer auf Wasserstoff-Autos ist geringer als auf Verbrenner, insbesondere, wenn sie als Dienstwagen genutzt werden. Der Preis für Wasserstoff dagegen hat sich von 9,50 Euro pro Kilo im April auf aktuell 12, 85 Euro pro Kilo verteuert. Der Preis für Wasserstoff gilt bundesweit einheitlich.

Die Investorin

Die Infrastruktur befindet sich im Aufbau: Bundesweit gibt es 94 Wasserstoff-Tankstellen, elf weitere sind in Planung oder Bau, erklärt Sybille Riepe, Pressesprecherin von H2 Mobility – ein Konsortium aus acht Gesellschaftern, das in sieben deutschen Ballungszentren ein Wasserstofftankstellen-Netz für Autos und leichte Nutzfahrzeuge baut und betreibt. H2 Mobility wird von der bundeseigenen NOW GmbH beraten, der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Ziel ist, die Infrastruktur weiter auszubauen, auch für Lkw. Laut Riepe stehen H2 Mobility dafür 110 Millionen Euro für die kommenden vier bis fünf Jahre zur Verfügung.

Die Tankstelle

Eine der Zapfsäulen befindet sich seit 2021 in Irschenberg. Zur Eröffnung, die coronabedingt nicht gefeiert wurde, kam auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). „Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, als Standort ausgewählt zu werden“, sagt Maximilian Mühlpointner, Juniorchef der i-Tank Waldschütz GmbH, die die Eni-Tankstelle leitet. Schließlich entspreche der Fahrkomfort von Wasserstoff-Autos mit hoher Reichweite und kurzer Tankdauer dem eines Verbrenners. „Da macht es Sinn, ein entsprechendes Angebot zu schaffen.“ Laut H2-Mobility-Sprecherin Riepe tanken in Irschenberg monatlich rund 40 Autos etwa 140 Kilo Wasserstoff insgesamt. „Damit liegt die Station unter unserem Durchschnitt von etwa 180 Kilo Wasserstoff pro Monat und 50 Betankungen.“

Der Experte

Ob es mehr werden? Entwickler im Bereich Wasserstoffmobilität legen den Fokus derzeit eher auf den Bus-, Schwerlast- und Zugverkehr. „Hier kann die batterieelektrische Mobilität bisher nicht die Reichweiten erzielen, die ein Wasserstoffantrieb erreichen kann“, erklärt Thomas Acher, Entwicklungsleiter für Wasserstofftankstellen bei Linde Engineering. Es sei denn, man würde den Laster mit so vielen Batterien ausstatten, dass kaum mehr Platz für den Gütertransport sei. „Auch seitens der Luftfahrt nehmen wir zurzeit ein wachsendes Interesse wahr“, sagt der promovierte Ingenieur aus Miesbach. Dennoch blieben auch Pkw für die Entwicklung interessant: „Wenn als Folge von wasserstoffbetriebenem Lkw-Verkehr die Infrastruktur weiter ausgebaut wird, kann es sein, dass der Autoverkehr nachzieht.“

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.