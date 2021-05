Gerüstet für Hochwasser, Schnee oder Bombenfund

Katastrophenschutz arbeitet an Wechselladerkonzept

von Stephen Hank schließen

Ein Fahrzeug, viele Möglichkeiten: Im Kreisausschuss stellte Christian Pölt vom Landratsamt jetzt ein Wechselladerkonzept vor. Mehrere Rettungsorganisationen sollen profitieren.

Landkreis – Hochwasser, Schnee, Waldbrand, Bombenfund – auch abseits von Corona kommt es im Landkreis immer wieder zu Ausnahmesituationen und Großeinsätzen. Die Rettungsorganisationen arbeiten bereits Hand und Hand, und doch lässt sich der Katastrophenschutz noch besser organisieren. Im Kern sieht das Konzept, das Fachbereichsleiter Christian Pölt vom Landratsamt jetzt im Kreisausschuss vorstellte, vor, bei der künftigen Planung der Fuhrparks das Gesamtbild im Blick zu behalten. Derzeit schaffen Feuerwehren, THW, Rotes Kreuz und Landkreis ihre Einsatzfahrzeuge weitgehend unabhängig voneinander an. Logistisch ergeben sich damit im Einsatz kaum Synergien. „Wir müssen uns da noch besser aufstellen und unser Wissen, unsere Stärken und unsere Kompetenzen zusammenbringen“, sagte Pölt.

„Wie bei einem Schweizer Taschenmesser“

Das organisationsübergreifende Wechselladerkonzept sieht nun vor, dass künftig im Landkreis verschiedene Abrollbehälter zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich um Containermodule, die für spezielle Einsätze ausgerüstet sind. Bei der Ausstattung sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Es kann sich um Container handeln, in denen Feldbetten für den schnellen Aufbau eines Notlagers eingelagert sind, um Container für mobile Einsatzbesprechungen, um Container für den Transport von Brandresten oder Gefahrgut oder um Module zur Befüllung von Sandsäcken. Ein Zugfahrzeug bringt den entsprechenden Container zum Einsatzort. „Der Vorteil ist, dass wir nicht für jeden Container ein eigenes Fahrzeug benötigen“, erläuterte Pölt. „Man kann sich das wie bei einem Schweizer Taschenmesser vorstellen – man nutzt, was man gerade benötigt.“

Noch ist das Wechselladerkonzept nicht mehr als eine Idee, wenngleich derartige Konzept in benachbarten Landkreisen bereits realisiert wurden. Die Bitte an den Kreisausschuss war es, die Verwaltung mit der konkreten Ausarbeitung zu beauftragen. „Es geht noch nicht um die Beschaffung“, betonte Landrat Olaf von Löwis (CSU), „nur um den Arbeitsauftrag.“

Konzept mit hohen Ausgaben verbunden

Tatsächlich ist das Wechselladerkonzept mit hohen Ausgaben verbunden. „Wir sprechen hier in einem ersten Schritt von zweieinhalb bis drei Millionen Euro“, präzisierte Kreiskämmerer Gerhard de Biasio. „Der Landkreis ist dazu kaum in der Lage, es sind intensive Gespräche mit den Gemeinden und den anderen Rettungsorganisationen erforderlich.“ Die Kommunen nämlich sind jeweils für ihre Feuerwehren und deren Fahrzeugbeschaffungen zuständig. Ein übergreifendes Konzept könne nur gelingen, wenn alle mit an Bord sind und die Synergien erkennen. „Ein einzelner Container kostet bis zu 250 000 Euro“, sagte de Biasio. „Es gibt zwar Zuschüsse, aber die sind in Bezug auf die Kosten marginal.“

Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) fand das Konzept „schon sehr überzeugend“. Er gehe davon aus, dass sich langfristig Geld sparen lasse. „Diese Einsparung sollte im Konzept aber auch dargestellt werden“, betonte er. Nach dem einstimmigen Votum des Kreisausschusses wird die Verwaltung nun detailliert in die Planungen einsteigen. Bis Herbst sollen so viele Fakten auf dem Tisch liegen, dass eine Entscheidung möglich ist.

Lesen Sie hier: Von Schnee über Hochwasser bis Bombenbund ‒ Einsätze, die den Landkreis in Atem gehalten haben.