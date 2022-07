Weg vom Gas: Disput um neue Heizung für den Bauhof

WEGEN PLANUNGSKOSTEN

Die Stadt Miesbach steht erneut vor der Frage: kostengünstig oder umweltfreundlich-nachhaltig? Konkret geht es um den Bauhof, der an seinem Standort Am Windfeld eine neue Heizungsanlage braucht. Bei der kontroversen Diskussion im Stadtrat spielte aber vor allem die Zukunft des Energieträgers Gas eine große Rolle.

Miesbach – Die Wärmeversorgung des Bauhofs erfolgt über zwei Gaskessel aus dem Jahr 1998, die beide je 120 Kilowatt erzeugen. Einer ist nun defekt, die Reparatur laut Bauhof nicht mehr wirtschaftlich. Der zweite ist seit vergangenem Winter stark störungsanfällig, wurde bereits mehrfach von einer Fachfirma repariert. Damit stellt sich nun die Frage: austauschen oder gleich ein neues System etablieren?

Einfacher wäre der Austausch der Gasanlage, was einen Aufwand von 60.000 Euro ohne weitere Planungskosten bedeuten würde. Wechselt man jedoch auf erneuerbare Energien, muss man zuerst klären, welche Variante man wählen möchte. Zur Auswahl stehen laut Verwaltung sieben Alternativen: Wärmepumpe plus Gaskessel, Wärmepumpe monovalent, Gasbrennwerttechnik mit Solarthermie, Pelletheizung, Heizung mit heimischen Hackschnitzeln, ein Blockheizkraftwerk mit Gaskessel sowie ein Anschluss an das Nahwärmenetz des Landkreises an der Mittelschule, wobei das laut Anfrage ausgeschlossen sein soll.

Die energetische Nachhaltigkeit hat jedoch einen hohen Preis. Die Untersuchung der wirtschaftlichsten Alternative durch einen Planer kostet etwa 10 000 Euro. Hinzu kommt der Bau, der zwischen 100.000 und 200.000 Euro liegen dürfte. Staatliche Förderungen sind anlageabhängig.

Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) beschrieb das Dilemma so: „Haushaltssituation versus Vorbildfunktion und Verantwortung für die Umwelt.“ Für Markus Seemüller (FWG) war die Entscheidung klar. Er verwies darauf, wie effizient und einfach die Wärmerückgewinnung aus Milch sei und regte entsprechend dazu an, mit einem benachbarten Betrieb – gemeint war die Druckerei Mayr – Kontakt aufzunehmen, ob hier eine Abwärmenutzung möglich sei. Auch machte er den Vorschlag, statt einer teuren Planung vielleicht mal erst mit einem Installateur zu reden.

Auch Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) favorisierte eine Lösung mit erneuerbarer Energie und verwies auf die ausgerufene Gasalarmstufe. Überlegenswert sei es auch, weitere Synergien abzuklären, wie etwa einen Anschluss des Hotels Bayerischer Hof. „Generell“, betonte Güldner, „kann man alles mit Gas streichen.“ Was Dritter Bürgermeister Franz Mayer (CSU) auch so sah: „Gas schließt sich aus, wenn es von einer Seite kommt, die uns nicht wohlgesonnen ist.“

„Die Zeit drängt“

Florian Perkmann (SPD) mahnte dagegen zur Eile: „Wir haben nicht viel Zeit.“ Deshalb sei es vielleicht auch sinnvoll, über mobile Lösungen nachzudenken. „Pellets und Hackschnitzel haben auch Ausfallmöglichkeiten. Die Heizungsanlage des Bauhofs dürfe aber gerade im Winter, wenn Menschen und Maschinen im Einsatz sind, nicht ausfallen. „Das ist keine Versuchsanlage.“

„Mit dem Landkreis Tacheles reden“

Paul Fertl (SPD) forderte den Bürgermeister auf, „mit dem Landkreis mal Tacheles zu reden“. Denn er verstehe nicht, wieso eine Leitung von der Schule zum Bauhof so teuer sein solle. „Mit der Zeit kommen doch immer mehr Abnehmer zur Fernwärme.“

Was Erhard Pohl (CSU) ähnlich sah: „Der Landkreis muss die Energiewende mittragen. Wirtschaftlichkeit kann nicht das einzige Argument sein.“

Bauhofleiter Jürgen Fischer unterstrich jedoch, dass es eine zügige Lösung brauche. „Auf gut Glück durch den Winter – da kann ich nicht zustimmen“, sagte der gelernte Heizungsbauer und verwies darauf, dass man derzeit selbst eine einfache Ersatztherme nicht so schnell bekomme.

Energienutzungsplan angeregt

Florian Ruml (FWG) regte an, über einen Energienutzungsplan nachzudenken: „Wir haben ja schon öfter über das Thema Energie geredet.“ Braunmiller nahm den Vorschlag auf.

Ja zu Planungskonzept

Der Stadtrat beauftragte gegen die Stimmen von Seemüller und Michael Lechner (FWG) den Bürgermeister, ein Planungskonzept zu beauftragen. Auch die Möglichkeit einer Wärmerückgewinnung bei der Druckerei soll abgefragt werden.

Seemüller war das Planungskonzept zu viel Aufwand. „Ich wünsche mir einen Bürgermeister, der die Energiewende in die Hand nimmt und marschiert“, sagte er zu Braunmiller. „Das ist Deine Kernkompetenz.“ Was der Diplom-Ingenieur jedoch anders sah: „Ich kann es nicht selbst machen. Dafür fehlen mir die Stunden.“

