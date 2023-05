Wegen Abriss der Schopfgrabenbrücke: Umleitungsverkehr überlastet Straßen in der Wies

Von: Dieter Dorby

Teilen

Leben wie an der Rennstrecke: Seit die Schopfgrabenbrücke gesperrt wurde, müssen die Kinder der Familie Brugger – (v.l.) Maria, Sophia, Vitus, Hansi und Thomas – noch mehr an der Straße aufpassen. © Thomas Plettenberg

Mit dem Abriss der baufälligen Schopfgrabenbrücke fehlt dem Autoverkehr in Miesbach die wichtige Verbindung in die nördliche Wies. Durch die Umleitung im Westen der Kreisstadt muss die einspurige Lichtenauerstraße nun Ausflugs-, Umgehungs- und landwirtschaftlichen Verkehr kompensieren. Das schafft gefährliche Probleme.

Miesbach – Für die Leute, die in der Wies leben, hat sich das Leben spürbar verändert. Seit im März die Schopfgrabenbrücke im Norden der Kreisstadt gesperrt wurde, wird der Verkehr über die westliche Wies umgeleitet. Doch die Straßen dort sind nicht als Umgehungsstraßen geeignet.

„Es ist ein brutales Verkehrsaufkommen, seit die Straße über die Schopfgrabenbrücke gesperrt ist“, stellt Landwirtin Vroni Brugger fest. „Und die Autos fahren teilweise wahnsinnig schnell.“ Zu schnell für die Situation in der Wies. Denn die Straßen dort sind nur einspurig und werden vornehmlich von den ansässigen Landwirten genutzt. Und ein landwirtschaftliches Fahrzeug allein reicht schon, um die gesamte Fahrbahnbreite einzunehmen. Für verstärkten Gegenverkehr sind die Strecken nicht ausgelegt. Doch der lässt sich nicht vermeiden, denn auch Ausflügler haben Miesbachs grünen Westen schon lange für sich entdeckt und besuchen die Ecke gern. Dazu nun noch der Umleitungsverkehr.

Ausweichstellen oft zugeparkt

Vor allem der Begegnungsverkehr ist schwierig. Denn die Ausweichstellen, an denen die Fahrzeuge aneinander vorbeifahren können, werden gerne von Erholungssuchenden als Parkplatzinseln missbraucht. Die Folge: Die Fahrzeuge weichen in die angrenzenden Wiesen aus und fahren sie nieder – zum Leidwesen der Bauern.

Lesen Sie auch: So ist der aktuelle Stand beim Neubau der Schopfgrabenbrücke

Auch die unangepassten Geschwindigkeiten belasten die Anwohner, vor allem jene wie die Bruggers, bei denen die Straße durch die Hofstelle führt. „Viele sind zu schnell unterwegs“, sagt Vroni Brugger. Gerade jene, die um die Kurve kommen, könnten die Strecke schlecht einsehen. „Viele fahren nicht vorausschauend.“ Auch bei Fahrschulen sei die Strecke recht beliebt.

Immer wieder gefährliche Szenen

Gefährliche Szenen gebe es immer wieder. Etwa wenn Autos nah an Pferde heranfahren oder wenn die Strecke unterschätzt werde. „Wir haben als Warnung schon einen Kindertraktor an die Straße gestellt, aber der wurde prompt zur Seite gestellt.“ Zudem seien viele Autofahrer uneinsichtig. Kürzlich sei der Fahrer eines Zustelldienstes mit überhöhter Geschwindigkeit durchgebrettert. Beim zweiten Mal habe man ihn gebremst und angesprochen. Von Verständnis keine Spur, berichtet Brugger: „Er meinte, er dürfe hier 50 km/h fahren.“

„Bitte respektvoll und mit Verstand“

Ebenso beklagt die Landwirtin, dass manchem Autofahrer das Verständnis dafür fehle, dass hier die Landwirtschaft einen gewissen Vorrang genieße, etwa beim Treiben des Viehs. „Wir wünschen uns einfach mehr Rücksichtnahme. Jeder darf die schöne Landschaft genießen, aber bitte respektvoll und mit Verstand.“

Parkverbote als Notlösung

Seitens der Stadt wird versucht, was geht, um die Lage möglichst stabil zu halten. So wurden in den Ausweichbuchten Halteverbotsschilder aufgestellt, um diese freizuhalten. „Aber wir können nicht alles beschildern und kontrollieren“, sagt Nicki Meyer vom städtischen Verkehrsamt. Zudem wurden zwei große und eine kleine Ausweichstelle durch die für den Brückenbau beauftragte Firma ertüchtigt, ergänzt Jürgen Brückner, der bei der Stadt für den Tiefbau zuständig ist. „Der Grund ist eine Leihgabe der Landwirte für die Dauer der Baumaßnahme. Danach werden die Stellen wieder zurückgebaut.“

Ohne Rücksichtnahme geht es nicht

Auch die Polizei ist in die neue Situation involviert. „Wir versuchen eine verstärkte Präsenz aufzubieten“, sagt Miesbachs Inspektionsleiterin Katharina Schreiber. Die Problematik sei bewusst. Das Vieh dürfe über kurze Strecken getrieben werden, stellt sie klar. Insgesamt rät die Polizeichefin zu gegenseitiger Rücksichtnahme. Dazu gehöre auch eine der Straßensituation angepasste Bremsbereitschaft und Geschwindigkeit.

ddy