Wegen Aiwanger-Partei: Miesbachs Freie Wähler werden zur Freien Liste

UMBENNUNG

Die Freien Wähler Miesbach-Parsberg-Wies sind in absehbarer Zeit Geschichte. Der Verein benennt sich um in „Freie Liste Miesbach-Parsberg-Wies“. Das hat die unabhängige kommunalpolitische Gruppierung bei ihrer Mitgliederversammlung am Donnerstagabend in der Pizzeria Leonardo in Miesbach beschlossen.

Ziel der Umbenennung ist es, künftig nicht mehr mit der Landtagspartei der Freien Wähler mit Hubert Aiwanger an der Spitze in einen Topf geworfen zu werden. Seit die Partei bei ihrer Gründung aus dem Landesverband der Freien Wählergemeinschaften heraus den Namen mitgenommen hatte, müssen sich die FWGler immer wieder für Aktivitäten der Partei rechtfertigen und den Unterschied erklären.

Dabei gehören im Kreis Miesbach bekannte Politiker wie etwa Haushams Bürgermeister und Vize-Landrat Jens Zangenfeind der Freien Wählergemeinschaft an. Zur Kommunalwahl 2020 hatte die Partei der Freien Wähler erstmals in verschiedenen Gemeinden eigene Listen aufgestellt.

Namen nicht leichtfertig abgegeben

Dass die Freien Wähler Miesbach-Parsberg-Wies ihren neue Namen nicht leichtfertig annehmen, zeigte die ausdauernde und leidenschaftliche Diskussion, die der Abstimmung vorausgegangen war. Der Abschied von der gut eingeführten, Jahrzehnte bewährten Marke fiel schwer.

Neuer Name eng am bisherigen

Doch „wir werden die Partei nicht dazu bringen, unseren Namen wieder herzugeben. Also müssen wir unseren Namen ändern,“ lautete eine Aussage während der Diskussion. So war sich die Versammlung schnell einig, dass die neue Bezeichnung nah an der bisherigen sein sollte, um den sonst unveränderten Fortbestand zu zeigen.

Auch Otterfing hat seine Freie Liste

Mehr als Dreiviertel der Anwesenden stimmten für die Umbenennung. Einige weitere Satzungsänderungen erfolgten einmütig. Der neue Name gilt erst, wenn die Änderung ins Vereinsregister eingetragen ist. Dann wollen die Freien Wähler Miesbach-Parsberg-Wies auch ihr neues Logo vorstellen, das sich wie der Name eng an das bisherige anlehnen wird. Bis dahin will man öffentlich auch keine weiteren Stellungnahmen abgeben.

Die Umbenennung der Miesbacher FWG ist dabei kein Präzedenzfall im Landkreis. Bereits im Oktober 2021 hatten sich Otterfings Freie Wähler in Freie Liste umbenannt (wir berichteten).