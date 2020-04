Ex-Stadtrat Brutscher verklagt den Freistaat

Die Fällarbeiten gehen weiter: In der Riviera gegenüber des Hallenwalds am Harzberg gehen die Fällarbeiten durch die LfL ebenfalls weiter.

Wegen Ausnahmen bei ALB-Fällungen in Miesbach

von Dieter Dorby schließen

Die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Freising kämpft zusammen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen gegen den Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) in Miesbach. Gegen die damit einhergehenden Baumfällungen im Waldbereich am Harzberg durch das AELF kämpft wiederum Karl Brutscher.