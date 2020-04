Weil Kunden nichts von Öffnung wussten: Chocolaterie bleibt auf Osterware sitzen

Weil sie Lebensmittel verkauft, darf die Chocolaterie in Miesbach trotz Coronavirus öffnen. Doch das Ostergeschäft lief mau - weil die Kunden nichts davon wussten.

Miesbach – Der goldene Hase mit dem kleinen Glöckchen am roten Halsband ist einer der Klassiker in vielen Osternestern. Doch heuer war er wohl für so manchen menschlichen Osterhasen auch ein Verlegenheitsgeschenk, ist Sabine Öttl überzeugt. Viele Miesbacher hätten gedacht, sie könnten auch ihren Schokoladeneinkauf fürs Fest wegen des Coronavirus lediglich in den großen Supermärkten erledigen. Weit gefehlt, meint die Inhaberin der Chocolaterie am Marktplatz. „Wir haben auch geöffnet.“

Das allerdings hätten viele Stammkunden so nicht mitbekommen, berichtet Öttl enttäuscht. Das sonst so wichtige Ostergeschäft sei grenzwertig mau gewesen. Viele der süßen Spezialitäten seien nicht in die Nester der Miesbacher gewandert, sondern in den Auslagen geblieben. Öttl versucht nun, sie in den kommenden Tagen noch an den Mann zu bringen – allerdings stark rabattiert.

Dass die Chocolaterie von den Ladenschließungen durch das Coronavirus nicht betroffen ist, liegt am Sortiment. „Wir verkaufen Lebensmittel“, stellt Öttl klar. Feinkost, Spirituosen, Süßwaren. Über Facebook und Werbeanzeigen habe sie versucht, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Überrissen hätten es leider nur wenige. Auch das Laufgeschäft sei zurückgegangen, da andere Läden am Marktplatz hätten schließen müssen. „Da herrscht dann schnell tote Hose“, sagt Öttl.

Das ist auch der Gemeinschaftswerbung Miesbach (GWM) bewusst. Mit verschiedenen Aktionen trommelt das Team um den Vorsitzenden Florian Brunner und Schriftführer Max Kalup für mehr Aufmerksamkeit bei den Miesbachern. Der Appell: Statt den Einkauf online zu erledigen, sollten die Kunden die vielfältigen und bisweilen sehr kreativen Bestell- und Lieferservices der teilnehmenden Betriebe nutzen. Auf Facebook stellen die Geschäftsinhaber ihre Angebote im O-Ton vor. Der Tenor: Auch in Corona-Zeiten lohnt sich der Schaufensterbummel in der Miesbacher Innenstadt.

Darauf setzt auch die Chocolaterie. Öttl hofft nun auf den Mai mit Mutter- und Vatertag. Die süßen Maikäfer und Herzen seien bereits eingetroffen, berichtet die Inhaberin. Und wer weiß, vielleicht versteckt sich ja auch noch das eine oder andere Osterschmankerl unter den Geschenken. Spätestens dann, wenn alle Lindt-Hasen aufgefuttert sind. Alternativen in der Chocolaterie gibt es zu Genüge, meint Öttl und versucht, die Dinge positiv zu sehen: „Wir sind diesmal auch nach Ostern überhaupt nicht ausgesucht.“

sg