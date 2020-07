Wegen Corona: Mit jeder Schniefnase sofort zum Doc

Die Nase läuft. Bei Kindern ist das gewissermaßen ein Dauerzustand im Herbst, Winter und Frühjahr. Der Sommer gilt da eigentlich als Ruhephase, und dennoch sind die Praxen der Kinderärzte derzeit voll. Der Grund heißt Corona.

„Die Situation“, so berichtet Dr. Stefan Razeghi, „ist sehr angespannt.“ Denn schon die einfachsten Infektsymptome reichen für Schulen und Kindergärten derzeit aus, um Kinder umgehend nach Hause und sogleich zum Kinderarzt zu schicken. „Die Einrichtungen sind verpflichtet, schon bei den kleinsten Anzeichen zu reagieren.“ Die Folge spüren die Kinderärzte. „Wir werden geradezu überrannt von Kindern mit Schnupfen.“ Und das, obwohl gerade keine Infekte herumgehen. Auch den Kolleginnen und Kollegen gehe es nicht anders. Im Schnitt bis zu 20 Abstriche werden pro Tag in seiner Praxis in Miesbach fällig. Positiv war davon keiner. „Wir hatten positive Tests im März, also zu Beginn – das war’s aber.“

Auslöser sind die klaren Anweisungen aus den Ministerien. Das Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales formuliert es deutlich in seinem Rahmen-Hygieneplan Corona zur Kindertagesbetreuung: „Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen in der Betreuungszeit ist das Kind sofort vor Ort in der Kindertageseinrichtung bis zur Abholung durch die Eltern zu isolieren.“ Diese sind auch auf die Notwendigkeit einer ärztlichen Abklärung hinzuweisen. Mit Haus- oder Kinderarzt sollen sie das weitere Vorgehen besprechen – das geht auch telefonisch, ebenso wie das Kontaktieren des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes unter z 11 61 17. Zurückkehren dürfen sie Kinder, wenn sie infektfrei sind.

Noch strenger geht dagegen das Kultusministerium bei Schulen vor: Es verlangt eine Bestätigung des Arztes oder des Gesundheitsamtes, dass der Schüler untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde. Nur dann ist eine Rückkehr zum Präsenzunterricht möglich. „Das bedeutet, dass die Leute zu uns kommen müssen“, sagt Razeghi.

Claudia Horstmann, Leiterin der Grundschule in Tegernsee, bestätigt die strengen Vorgaben: „Die Vorschriften sind eindeutig. Ein solches Kind muss unverzüglich von der Schule abgeholt werden. Danach ist ein Arzt zu konsultieren, und die Symptome müssen beobachtet werden.“

Aktuell gebe es an ihrer Schule jedoch kaum Krankheitsfälle. „Das ist jetzt nicht die Jahreszeit dafür.“ Zuletzt habe es zwei Fälle mit Übelkeit gegeben. Und seit den Pfingstferien seien nicht mal zehn Kinder krankheitsbedingt heimgeschickt worden. „Aber im Herbst“, sagt sie, „wird es schwieriger.“ Da werde man wohl deutlich mehr Kinder heimschicken müssen – vorausgesetzt, Situation und Vorschriften bleiben auf dem aktuellen Stand.

Die staatlichen Vorgaben werden laut Horstmann auch von den Eltern sehr gut umgesetzt: „Die machen das wirklich toll.“ Und auch die Grundschüler würden die Corona-Regeln gut umsetzen. „An Abstand und Mundschutz haben sich alle super gewöhnt. Das klappt gut.“

Razeghi sieht trotz der großen Bereitschaft der Eltern wie in Tegernsee Probleme für viele Erziehungsberechtigten. Gerade für Alleinerziehende sei es schwierig, Herbst und Winter mit der eh schon von Natur aus hohen Infektanfälligkeit zu überstehen. Wenn jetzt der kleinste Schniefer dazu führt, dass das Kind abgeholt werden muss, wird die Toleranz der Arbeitgeber wohl über Gebühr beansprucht. „Ich habe alleinerziehende Mütter, die klar sagen: Dann kann ich kündigen.“

Für das neue Schuljahr geht der Kinderarzt davon aus, dass die Vorgaben für Schulen und Kindertagesstätten in der bestehenden Form nicht umsetzbar sind. „Zudem bekommen wir dann auch in den Praxen ein Problem, wenn die richtig voll sind.“ Dann werde es mit Sicherheitsabständen schwierig. „Es fehlt der Ermessensspielraum“, sagt er. Es wäre gut, wenn Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen den zumindest im neuen Schuljahr bekommen würden. Wie die Verbreitung des Coronavirus sich durch die Sommerferien verändere, lasse sich in anderen Bundesländern erkennen. „Bayern ist ja am spätesten dran und könnte so gut reagieren.“

ddy