Wegen Corona-Regeln: Gläubige sollen Gräber an Allerheiligen selbst segnen

Der Landkreis Miesbach ist Corona-Hotsport. Das wirkt sich auch auf Allerheiligen aus. Einen Gräberumgang wie gewohnt wird es in vielen Pfarreien heuer nicht geben.

Landkreis – Gebete und Musik vom Band, Weihwasserfläschchen für die Angehörigen, ein Gräberumgang weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Auch für das Hochfest Allerheiligen sind die Pfarrgemeinden im Landkreis gezwungen, von vielen Traditionen Abschied zu nehmen, um den wieder verschärften Corona-Regeln entsprechen zu können. „Wir haben alle denkbaren Szenarien durchgespielt“, berichtet Dekan Michael Mannhardt, der als Pfarrer für die Pfarrverbände Hausham-Agatharied und Miesbach-Parsberg zuständig ist. Die beschriebene Variante hat das Seelsorgeteam letztlich als am praktikabelsten erachtet. „Die ist auch dann geeignet, wenn der Landkreis Miesbach an Allerheiligen ein Corona-Hotspot ist.“

Nach einer Durchschnaufpause im Sommer haben die Neuinfektionen pünktlich zum Herbst wieder angezogen. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt mit 77 weit über der kritischen Marke von 50. Hofften bis in den September hinein noch manche Gläubige auf eine Entschärfung der Corona-Auflagen und damit eine Erleichterung des Gottesdienstbesuchs, geht der Trend jetzt eher wieder in die andere Richtung. Und das in einer Zeit, in der mit Allerheiligen, dem Advent und nicht zuletzt den Weihnachtstagen viele Anlässe bevorstehen, zu denen die Kirchen üblicherweise gut besucht sind.

Dekan beobachtet „große Vielstimmigkeit“ in den Pfarreien

Dass heuer alles wie immer abläuft, daran glaubt Mannhardt längst nicht mehr. Vielmehr müssten die Pfarreien erneut überlegen, wie sie den Spagat zwischen dem Bedürfnis der Menschen nach Gemeinschaft im Gottesdienst und einem verantwortungsvollen Umgang in Sachen Infektionsschutz meistern können. Im Dekanat beobachtet Mannhardt dabei eine „große Vielstimmigkeit“. Die sei nicht nur nachvollziehbar, sondern sogar angebracht. „Jede Pfarrei hat andere Voraussetzungen.“ So könne man einen weitläufigen Waldfriedhof mit mehreren Eingängen nicht mit einem engen Kirchenfriedhof vergleichen. Ziel müsse es sein, in jedem Einzelfall die bestmögliche Lösung zu erarbeiten. Dies wolle man in engem Austausch mit dem Landratsamt, aber auch mit den Rathäusern erreichen.

Die Empfehlung der bayerischen Bischöfe jedenfalls geht in die Richtung, die auch Mannhardt einschlagen will. „Für Gottesdienste im Freien und den Gräberumgang an Allerheiligen sollen technische Möglichkeiten voll ausgeschöpft werden“, heißt es in der Erklärung der Freisinger Bischofskonferenz. „Ein Segensgebet des Pfarrers sollte laut und vernehmlich zu hören sein. Die Gläubigen sollen ermutigt werden, selbst mit Weihwasser die Gräber zu segnen.“

Kein zentraler Gräberumgang geplant

Genau der Weg also, den auch Mannhardt mit seinem Team eingeschlagen hat. Man verzichtet auf eine punktuelle Andacht und die damit verbundene größere Ansammlung von Menschen und lädt die Gläubigen stattdessen dazu ein, über den Tag verteilt im kleinen Familienkreis an die Gräber zu kommen. Die Alternative, doch eine zentralen Segnung anzubieten, dann aber an die Angehörigen zu appellieren, nur einen oder zwei Vertreter ans Grab zu schicken, werde der eigentlichen Bedeutung von Allerheiligen nicht gerecht, findet der Dekan.

Überhaupt habe man durch das Coronavirus gelernt, den Gläubigen mehr zuzutrauen und sie zu befähigen, auch selbstständig ihren Glauben zu praktizieren. Als Beispiel nennt Mannhardt die Hausgottesdienste zu Ostern, als die Kirchen während des Lockdowns noch geschlossen waren: „Die Aktivierung der Christen ist der eigentliche Kern unserer Berufung.“

Alle Termine

zu Allerheiligen und die jeweiligen Konzepte der Pfarreien veröffentlichen wir Ende kommender Woche.