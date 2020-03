Na Prost! Auch die Starkbierfeste fallen aus

Es hat sich bereits abgezeichnet: Wie viele andere Veranstaltungen auch wurden nun die Starkbierfeste in Miesbach und Schliersee abgesagt.

„Wir bedauern das sehr“, sagt Hanni Huber, Wirtin des Bräuwirts in Miesbach, wo am Freitag und Samstag, 20./21. März, der Anstich hätte stattfinden sollen. Vor allem tue es ihr leid, weil das Debüt des neuen Fastenredners Nikolaus Ruml alias der Wassergeist vom Miaschboch ausfalle. „Er hat sich für die Premiere so reingehängt, und auch die Theatergruppe hat ein super Stück vorbereitet.“ Wie berichtet, beerbt Ruml den langjährigen Fastenprediger Bruder Oberitas alias Wolfgang Ober.

Damit diese Mühe nicht umsonst ist, überlegen Huber und die Verantwortlichen des Musikvereins, ob sie das Starkbierfest nicht in anderer Form zu einem späteren Zeitpunkt nachholen sollen. „Denkbar wäre vielleicht ein Maibockfest.“ Wegen der kaum planbaren Lage lasse sich dazu aktuell aber nichts Konkretes sagen. Deshalb werden die bereits verkauften Karten wieder im Bräuwirt ausgezahlt.

Mit ähnlichen Gedanken beschäftigt man sich in Schliersee, wo am Freitag, 3. April, Xaver Terofal alias Wolfgang Ober die Fastenpredigt halten sollte. Auch hier steht eine Verlegung im Rahmen eines anderen Fests im Raum.

